Сколько стоит квартира в новостройке в Чехии — Finance.ua

Сколько стоит квартира в новостройке в Чехии

Сегодня 17:04 — Личные финансы

Сколько стоит квартира в новостройке в Чехии

Количество украинцев, выехавших с начала войны в Чехию, по разным оценкам, составляет почти 350 тыс. Некоторые даже заинтересовались приобретением собственного жилья на территории государства.

Журналисты «Сегодня» узнали, за сколько можно купить квартиру в новостройке в столице Чехии.

Так, стоимость квартир в Праге, по данным geoln.com , колеблется от 58,8 тыс. грн за кв. м. до 9,8 млн. Конечно, все зависит от расположения новостройки, ремонта, придомовой территории, количества комнат.

Самый дешевый вариант, который нам удалось обнаружить, стоит от 58,8 тыс. грн за кв. м. Размеры квартир начинаются от 45 м.кв. То есть стоимость их стартует от 2,6 млн грн. Дом расположен в 14-16 мин. от станций метро. Как отмечают в объявлении, месторасположение очень тихое, поблизости есть природные заповедники. Многоэтажка выглядит так:

Самый дорогой вариант, который удалось обнаружить, стоит от 9,8 млн грн за кв. м. Размеры квартир — от 45 кв. м. То есть стоимость их стартует от 441 млн грн. Ближайшее метро — в 3 мин. Рядом с домом расположены детский сад, школа, супермаркеты, больница.

К слову, застройщик этого жилья тот же, что и был у известного в Чехии Танцевального дома.

Среди других популярных вариантов (цены указаны в гривнах за кв. м):

Справка Finance.ua:

если сравнивать с другими государствами, в которые можно инвестировать, самым интересным и прибыльным был рынок именно в Украине. Но после начала полномасштабной войны вкладчики стали искать другие варианты инвестиций в недвижимость. Что об этом нужно знать, и какие цены на жилье предлагают такие страны как Турция, Испания и Грузия — рассказывали по ссылке;



если же говорить о рынке Украины, то наиболее интересным для покупателей является жилье в западных областях Украины. Соответственно, и цены там выросли минимум на 20-30% (на аренду — в некоторых случаях вообще в разы) по сравнению со стоимостью до полномасштабного вторжения агрессора;

Однако некоторые эксперты прогнозируют, что впоследствии в Украине ожидается «ошеломляющее» падение цен на недвижимость. И продержится оно несколько лет. Причина этого — всеобщее падение ВВП и снижение спроса.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустили бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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