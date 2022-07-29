Сколько стоит б/у авто: эксперты прогнозируют снижение цен на машины — Finance.ua

Сколько стоит б/у авто: эксперты прогнозируют снижение цен на машины Сегодня 19:06 — Технологии&Авто

Подержанные автомобили в Украине с января по апрель этого года подешевели на 27% — до $5100 в среднем за авто. Украинцы по максимуму воспользовались льготами на импорт автомобилей, и цены на машины упали на четверть.

Первое серьезное снижение цен (на 19% до $5700) произошло сразу после полномасштабного вторжения рф. Тогда многие продавцы начали снижать цены, чтобы выйти в кэш, объясняет соучредитель и глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Второй толчок к снижению произошел в апреле, когда в Украину начали ввозить автомобили без уплаты пошлин. Исторический минимум средней цены достигли в конце апреля — $5100 (или на 26% меньше, чем в начале 2022 года). После того как все чаще политики начали говорить о необходимости отмены льгот на импорт машин, цены начали снова расти, говорит Станислав Бучацкий.

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А 27 июня средняя цена на подержанную машину составляла уже $6500. Сейчас на рынке подержанных автомобилей предложение превышает спрос, рассказывает руководитель «Ассоциации дилеров автомобилей с пробегом» Тарас Коваленко. Сказался как импорт беспошлинных машин, так и растущая потребность многих украинцев в деньгах, объясняет он. «Сбережения уменьшаются, зарплаты уменьшаются, а потребности остаются. Поэтому многие украинцы вынуждены продавать свои автомобили», — объясняет он.

В ближайший месяц-два средняя цена подержанных автомобилей будет балансировать на уровне $6000-7000, прогнозирует Станислав Бучацкий. Многие продавцы будут вынуждены снижать долларовые цены, потому что из-за девальвации гривны машины становятся менее доступными для украинцев, объясняет он.

С другой стороны, из-за отмены пошлин и необходимости уплаты акцизов, установленных в евро, машины должны дорожать, говорит Станислав Бучацкий. Из-за отмены таможенных льгот импорт подержанных машин падает. «На рынке может снова появиться дефицит машин, который будет сдерживать падение цен», — считает руководитель Института исследований авторынка.

Шансов на то, что парламент возобновит беспошлинный импорт автомобилей, практически нет.

Как известно, Верховная Рада 21 июня 2022 года приняла закон, возобновляющий налогообложение импортных товаров, а также растаможку автомобилей.

Верховная Рада с 1 июля 2022 возобновила налогообложение импортных товаров, что является важной предпосылкой для отмены критического импорта в Украине.

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Forbes По материалам:

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