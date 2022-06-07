Сколько стоит аренда жилья в Киеве — Finance.ua

Сколько стоит аренда жилья в Киеве

Сегодня 09:00 — Недвижимость

Предложения жилья в Киеве существенно превышают количество арендаторов.

Об этом пишет «Застройщики Украины».

Многие арендодатели, потерявшие клиентов после начала войны, готовы предлагать жилье по сниженным ценам до конца года. Но даже за 6 тыс. грн квартиру сдать непросто — предложение в разы превышает спрос.

После вторжения россии в Украину многие владельцы жилья отменили арендную плату в марте и апреле. Кое-кто не берет ее и в мае или снизили до минимума.

Директор агентства недвижимости Брок-Риелти Дмитрий Корчев говорит, что все это время арендаторы пытались понять, будуь ли они и далее снимать квартиру в столице.

Арендаторов на всех не хватает.

Риелтор Анастасия Перепеляк говорит, что сейчас спрос на аренду квартир в Киеве в среднем на 60% меньше по сравнению с довоенным периодом. Аренда жилья в столице подешевела в среднем на 20-30%. Но некоторые арендодатели готовы к большим скидкам, чтобы найти клиентов.

К примеру, на ул. Черновола (Шевченковский р-н) удалось сдать 1-комн. квартиру в старом доме за 8 тыс. грн., хотя в довоенное время она сдавалась за 12 тыс. грн в месяц.

В Киеве много предложений аренды однокомнатных квартир с неплохим ремонтом за 5-6 тыс. грн в месяц, за такие деньги еще полгода назад можно было снять только комнату.

Некоторые владельцы даже готовы сдавать жилье в новостройках за 7-8 тыс. грн. в месяц. Как правило, договор на такую сумму фиксируется на 3-6 месяцев. Затем плату можно пересмотреть.

Справка Finance.ua:

Кредиты на покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, спишут. Глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал, что готовится законопроект, согласно которому кредиты на покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, будут списаны.

Цены на квартиры в новостройках растут в гривневом и долларовом эквиваленте по сравнению с довоенным уровнем. Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН. В Киеве возобновили работу на 43 строительных площадках, что составляет 23% от довоенного уровня. В области 45 жилых комплексов продолжают строительство и это 25% от общего количества

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