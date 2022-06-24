Сколько стоит аренда квартиры в Киеве (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве (инфографика) Сегодня 15:09 — Личные финансы

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве (инфографика)

Если в начале войны рынок замер из-за объективной опасности пребывания в Киеве и близости боевых действий к столице, то сейчас он полностью восстановился и демонстрирует готовность принимать украинцев. Об этом рассказали в компании Olx.

Напомним, только за май в категории «Долгосрочная аренда квартир» на Olx было размещено 54,8 тыс. предложений по аренде одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

Что касается количества комнат, то неизменным лидером остаются однокомнатные — 49% от всех объявлений на недвижимость за июнь. Больше всего предложений было размещено в Дарницком районе. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры многое предлагали в Печерском районе.

Какие квартиры в столице и за сколько сдают в аренду в июне

согласно данным Olx, в тройке самых дешевых районов для аренды — Деснянский, Днепровский и Оболонский;

снять «однушку» тут можно в среднем за 5 500, 6 700 и 7 000 грн соответственно;

за «двушку» в Святошинском можно за 8 000 грн, при этом в Соломенском районе за нее попросят уже 10 000 грн;

самыми дорогими районами для аренды жилья остаются Печерский, Шевченковский и Голосеевский районы. За двухкомнатную квартиру арендодатели тут просят от 12 000 до 21 000 грн.

«В целом, в Киеве в ближайшие месяцы спрос на долгосрочную аренду будет расти за счет переселенцев, которые выбирают столицу как место для убежища. Остается высоким и предложение, ведь многие киевляне уезжают и начинают сдавать свои квартиры. Что касается цен на аренду, то в ближайшее время они не будут расти, поскольку покупательная способность многих людей снизилась. Постепенный возврат к довоенному уровню стоимости аренды можем ожидать в случае стабилизации экономической ситуации в стране, нашей победы и отсутствия новых непредсказуемых событий», — подчеркнул Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Фокус По материалам:

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