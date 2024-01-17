Сколько средств получил госбюджет от VIP-камер в СИЗО — Finance.ua

Сколько средств получил госбюджет от VIP-камер в СИЗО Сегодня 14:35

Сколько средств получил госбюджет от VIP-камер в СИЗО

Платные камеры в украинских следственных изоляторах за несколько лет существования проекта принесли в государственный бюджет около 25 миллионов гривен. За дополнительную плату арестованные имеют возможность улучшить условия содержания: в VIP-камерах большая площадь, есть телевизор, микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и другие удобства. Доход от VIP-камер затем направляется на ремонт бесплатных.

В ответ на запрос «Слово и дело» в Министерстве юстиции сообщили, что за несколько лет такой услугой воспользовался 781 человек. Платные камеры в 28 учреждениях по всей Украине принесли в госбюджет 24 млн 978,7 тысячи гривен.

Более половины этой суммы составил доход от платных камер в Киевском СИЗО — 14 млн 671,9 тысяч гривен. В одном из эфиров министр Денис Малюська рассказывал, что в Киеве «платные камеры всегда в дефиците».

По данным сервиса онлайн-бронирования улучшенных камер, в Киевском СИЗО такая услуга стоит 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч в неделю, 12 тысяч в месяц.

Платные камеры в Одесском СИЗО принесли бюджету 1 млн 427,7 тысячи гривен. Сутки там стоят 985 гривен, неделя — 3502 гривен, месяц — 4093 гривен.

Услуга во Львовском учреждении исполнения наказаний принесла доход в 1 млн 177,5 тысячи гривен. Сутки пребывания в улучшенной камере стоят тысячу гривен, неделя — 3,5 тысячи, месяц — 4 тысячи.

Поступления в бюджет от платных камер в Закарпатском ВВП составили 858,8 тысячи гривен. Один день пребывания стоит 524 гривны, неделя — 1834 гривен, месяц — 3309 гривен.

Услуга в Полтавском учреждении исполнения наказания дала бюджету дополнительно 811,8 тысячи гривен. Один день в VIP-условиях стоит 600 гривен, неделя — 2,1 тысячи гривен, месяц — 3,8 тысячи гривен.

Чуть больше полумиллиона гривен поступило в бюджет от платных камер в Николаевском СИЗО. Сутки пребывания стоят 452 гривны, неделя — 1540 гривен, месяц — 3666 гривен.

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Платные камеры в Сумском СИЗО принесли в госбюджет 468,3 тысячи гривен (один день стоит 600 гривен), в Харьковском СИЗО — 447,4 тысячи гривен (день — тысяча гривен), Кропивницком СИЗО — 416,7 тысячи гривен (сутки — 380 гривен).

Самые дешевые платные камеры в Ивано-Франковске: один день — 290 гривен, неделя — 991 гривна, месяц — 1699 гривен. Всего в бюджет поступило 226,6 тысячи гривен.

Слово і Діло По материалам:

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