Сколько штрафов начислили автоматические комплексы взвешивания грузовиков — Finance.ua

Сколько штрафов начислили автоматические комплексы взвешивания грузовиков Сегодня 05:47 — Технологии&Авто

Сколько штрафов начислили автоматические комплексы взвешивания грузовиков

Система WIM (weigh-in-motion) в автоматическом режиме отслеживает соблюдение перевозчиками габаритно-весовых норм при перевозке грузов. Сеть скрытых в дорожном полотне сенсоров и датчиков фиксирует проезд транспортного средства по двум основным параметрам — общая масса и нагрузка на ось.

При этом параллельно работают установленные на дорожных портальных конструкциях камеры и лазерные сканеры. Они определяют номерные знаки, тип автомобиля и его габаритные параметры. По всем собранным показателям интеллектуальная транспортная система комплекса производит расчеты согласно заложенному алгоритму.

Несоответствие нормативным требованиям хотя бы одного из перечисленных параметров сразу же фиксируется по времени, месту и привязывается к регистрационному номерному знаку на транспортном средстве.

На главных транспортных артериях страны работают 50 таких комплексов, сообщает Министерство восстановления. Мониторинговые показатели впоследствии ложатся в основу «писем счастья» для нарушителей габаритно-весовых норм. Сумма штрафов зависит от процента перегрузки: минимально 8,5 тыс. грн, максимум — 51 тыс. грн.

Размер штрафов за превышение весовых нормативов:

от 5 до 10% - 8500 грн;

от 10 до 20% - 17 000 грн;

от 20 до 30% - 34 000 грн;

свыше 30% установленной нормы — 51 000 грн.

Собранные средства от таких штрафов направляются в строительство и ремонт дорог. Итого за два года с начала запуска первых WIM бюджет получил 307 миллионов грн.

Там, где автоматических комплексов нет, соответствующий контроль осуществляют инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте. Они могут сопровождать транспорт с признаками нарушения весовых норм до ближайшего (в пределах 50 километров) места взвешивания для контроля. Если факт нарушения подтвердится, к перевозчику применяется штраф.

Телеканал 24 По материалам:

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