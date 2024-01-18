Сколько российских авто купили украинцы в 2023 году — Finance.ua

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Сколько российских авто купили украинцы в 2023 году

Технологии&Авто
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Сколько российских авто купили украинцы в 2023 году
Сколько российских авто купили украинцы в 2023 году
Продажи новых автомобилей «АвтоВАЗа» в Украине упали на 38%. Об этом сообщает автомобильный телеграмм-паблик No Limits.
Ресурс проанализировал статистику регистраций новых автомобилей в Украине и выяснил, что всего за 2023 год в нашей стране было реализовано 206 новых автомобилей марки Lada против 332 единиц в 2022 году.
Таким образом, только за 2023 год продажи Lada в Украине упали на 38%. Кроме того, за прошлый год в сегменте коммерческого транспорта на местном рынке был реализован только один автобус российской марки ПАЗ.
Напомним, ранее автомобили Lada и Renault производились на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) методом крупноузловой сборки. В частности, с 2020 года ЗАЗ начал собирать автомобили Lada Granta, Lada Largus, Lada Vesta, Lada XRAY и Renault Arkana.
Как известно, в 2020 году вступило в силу постановление Кабинета министров, запрещающее ввоз на территорию Украины автомобилей из россии. То есть все российские автомобили 2020 года выпуска и позже были либо нелегально ввезены в Украину, либо легально ввезены в полуразобранном состоянии.
По материалам:
mmr.ua
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