Сколько предприятий в Украине переехали из-за войны в безопасные регионы — Finance.ua

Сколько предприятий в Украине переехали из-за войны в безопасные регионы Сегодня 13:03 — Личные финансы

Сколько предприятий в Украине переехали из-за войны в безопасные регионы

За полтора года после начала большой войны по состоянию на конец сентября в Украине по программе релокации в более безопасные регионы переехало 840 предприятий. Из них 667 уже работают на новом месте.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Минэкономики Украины.

По правительственной программе предприятия могут перевезти производственные мощности с территорий, приближенных или находящихся в зоне боевых действий, в шестнадцать регионов страны.

Большая часть бизнесов для нового места работы выбрала Закарпатскую и Львовскую области — по 120 и 199 компаний соответственно.

В топ востребованных у предпринимателей безопасных регионов попали также Черновицкая область — 78 релокантов, и Ивано-Франковская область — 70.

А вот наименее востребованными оказались Одесщина — всего 3 бизнеса, Житомирщина — 6 компаний, и Кировоградщина — 17.

Как это работает?

Министерство экономики Украины с первых недель войны реализует программу по релокации украинских предприятий, находящихся на территории боевых действий. Подать заявку на переезд можно через площадки системы «Прозорро.Продажи».

К программе может присоединиться любое предприятие из пострадавших от боевых действий регионов. После одобрения заявки бизнес получит пакет государственной поддержки, например:

подбор местоположения для мощностей предприятия;

помощь с перевозкой на новую локацию;

содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Релокация возможна в один из четырнадцати регионов: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская (за исключением Киева) области.

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