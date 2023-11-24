Сколько получают украинские солдаты во время учений — Finance.ua

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Сколько получают украинские солдаты во время учений

Личные финансы
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Сколько получают украинские солдаты во время учений
Сколько получают украинские солдаты во время учений, Фото: defence-ua.com
Сумма денежного довольствия украинских солдат зависит от тех задач, которые они выполняют. Минимальная составляет 20 тысяч гривен в месяц во время обучения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ на телемарафоне.
«Стандартно от 20 тысяч гривен для солдата», — сказал он.
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По его словам, когда солдаты «уже приезжают в район выполнения задач, они уже получают то денежное довольствие, которое предусмотрено в этом районе, то есть от 20 до 120 тысяч в месяц».

Денежное довольствие

Напомним, Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение.
С 29 сентября устанавливается такое вознаграждение:
  • 100 000 гривен — военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 100 000 гривен — военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 50 000 гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющие управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
  • 30 000 гривен — военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.
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Раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня.
Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 гривен. Начисляется с 1 июня.
  • Срочники — 6 000 гривен. Начисляется с 1 июня.
  • Курсанты — 2 350 гривен. Начисляется с 1 июня.
  • Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.
Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.
Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

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По материалам:
РБК-Україна
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