Сколько осужденных поступило на службу в ВСУ — Finance.ua

Сколько осужденных поступило на службу в ВСУ
В настоящее время в суд уже подано 2402 ходатайства осужденных по освобождению из тюрьмы для прохождения военной службы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что суды уже рассмотрели и удовлетворили 1843 таких ходатайств. Более того, уже 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Наибольшее желание защищать страну изъявили осужденные, отбывавшие наказание в учреждениях:
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Ровенской;
- Харьковской области.
Мобилизация осужденных
Недавно президент Украины подписал закон, разрешающий заключенным подать заявку на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы. Как рассказывала заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая, соответствующие заявки подали уже более 3 тысяч осужденных. В частности, она пояснила, что отказ от мобилизации грозит дополнительными годами тюрьмы.
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