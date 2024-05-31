Сколько осужденных поступило на службу в ВСУ — Finance.ua
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Сколько осужденных поступило на службу в ВСУ

Казна и Политика
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В настоящее время в суд уже подано 2402 ходатайства осужденных по освобождению из тюрьмы для прохождения военной службы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что суды уже рассмотрели и удовлетворили 1843 таких ходатайств. Более того, уже 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Наибольшее желание защищать страну изъявили осужденные, отбывавшие наказание в учреждениях:
  • Житомирской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Ровенской;
  • Харьковской области.

Мобилизация осужденных

Недавно президент Украины подписал закон, разрешающий заключенным подать заявку на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы. Как рассказывала заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая, соответствующие заявки подали уже более 3 тысяч осужденных. В частности, она пояснила, что отказ от мобилизации грозит дополнительными годами тюрьмы.
По материалам:
РБК-Україна
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