Сколько осужденных поступило на службу в ВСУ — Finance.ua

Сколько осужденных поступило на службу в ВСУ Сегодня 05:00 — Казна и Политика

В настоящее время в суд уже подано 2402 ходатайства осужденных по освобождению из тюрьмы для прохождения военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что суды уже рассмотрели и удовлетворили 1843 таких ходатайств. Более того, уже 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Наибольшее желание защищать страну изъявили осужденные, отбывавшие наказание в учреждениях:

Житомирской;

Кировоградской;

Николаевской;

Ровенской;

Харьковской области.

Мобилизация осужденных

Недавно президент Украины подписал закон, разрешающий заключенным подать заявку на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы. Как рассказывала заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая, соответствующие заявки подали уже более 3 тысяч осужденных. В частности, она пояснила, что отказ от мобилизации грозит дополнительными годами тюрьмы.

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