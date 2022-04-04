Сколько наличных сняли на кассах супермаркетов, аптек и АЗС в ПриватБанке (список, где можно снять) — Finance.ua
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Сколько наличных сняли на кассах супермаркетов, аптек и АЗС в ПриватБанке (список, где можно снять)

Сегодня 13:10Фондовый рынок
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С начала войны клиенты ПриватБанка получили 2,2 млрд грн наличных денег на кассах супермаркетов, аптек и АЗС. А все благодаря услуге «Наличные на кассе».
Об этом сообщили в банке.
Напомним, при покупке товара можно получить до 6000 грн на руки. И в среднем на кассе снимают 1500 грн.
Как получить наличные?
  • Рассчитываетесь на кассе за товары картой Visa или Mastercard.
  • Сообщаете кассиру, что хотите снять наличные деньги.
  • Подтверждаете операцию с помощью PIN-кода карты.
  • Сервис работает на кассах 13 085 магазинов.
Полный перечень здесь: https://privatbank.ua/hotivka-na-kasi.
Присоединившиеся новые сети — Фокстрот, MasterZOO, Аптеки Подорожник, Аптеки Доброго Дня, Аптеки Мед Сервис, Коло, Посад, Prostor, Делви, Wine Time, Территория Твоей Техники, Тор-Ба, Шик и Блеск.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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