Сколько наличных сняли на кассах супермаркетов, аптек и АЗС в ПриватБанке (список, где можно снять) — Finance.ua

Сколько наличных сняли на кассах супермаркетов, аптек и АЗС в ПриватБанке (список, где можно снять)

Сегодня 13:10 — Фондовый рынок

С начала войны клиенты ПриватБанка получили 2,2 млрд грн наличных денег на кассах супермаркетов, аптек и АЗС. А все благодаря услуге «Наличные на кассе».

Об этом сообщили в банке.

Напомним, при покупке товара можно получить до 6000 грн на руки. И в среднем на кассе снимают 1500 грн.

Как получить наличные?

Рассчитываетесь на кассе за товары картой Visa или Mastercard.

Сообщаете кассиру, что хотите снять наличные деньги.

Подтверждаете операцию с помощью PIN-кода карты.

Сервис работает на кассах 13 085 магазинов.

Присоединившиеся новые сети — Фокстрот, MasterZOO, Аптеки Подорожник, Аптеки Доброго Дня, Аптеки Мед Сервис, Коло, Посад, Prostor, Делви, Wine Time, Территория Твоей Техники, Тор-Ба, Шик и Блеск.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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