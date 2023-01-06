Сколько месяцев нужно работать в Украине и других странах, чтобы купить игровой компьютер (инфографика) — Finance.ua

Сколько месяцев нужно работать в Украине и других странах, чтобы купить игровой компьютер (инфографика) Сегодня 12:49 — Личные финансы

Сколько месяцев нужно работать в Украине и других странах, чтобы купить игровой компьютер (инфографика)

Аналитики Picodi.com сравнили цены на комплектующие и аксессуары для игровых компьютеров в 50 странах и сопоставили их с местной среднемесячной заработной платой. А потом на основании этих данных подсчитали, сколько месяцев нужно работать в этих странах, чтобы купить игровой ПК.

Авторы исследования оперируют понятием «идеальный игровой компьютер», конфигурация которого составлена на основе данных сервиса Steam о наиболее распространенных компонентах.

Сколько стоит такая игрушка

Стоимость «идеального игрового компьютера» (начинка системного блока) с учетом нынешних украинских цен составляет около 45,8 тыс. грн. Если добавить необходимость покупки монитора, операционной системы и игровых аксессуаров, цена идеального игрового компьютера достигает 67850 грн. И еще около 16 тыс. грн нужно выделить в год, чтобы покупать по одной новой игре ежемесячно.

С учетом нынешнего курса доллара (по всей видимости, в расчетах фигурирует официальный курс НБУ, а не рыночный), цена «идеального игрового компьютера» в Украине составляет примерно $1842. Средняя зарплата в Украине после вычета налогов составляет 10 777 грн. Таким образом, чтобы купить игровой ПК, среднему украинцу нужно работать 6,3 месяца. Это 46-е место рейтинга при сопоставлении стоимости компьютера и средней зарплаты.

Среди попавших в рейтинг стран наивысшую цену за компьютер и аксессуары в пересчете на доллары заплатят жители Аргентины — $4238. На покупку компьютера в этой стране нужно накапливать больше года — 12,4 месяца.

На втором месте рейтинга Индия — $2957. Хотя компьютер выглядит более дорогим, более высокие зарплаты позволяют индийцам быстрее накопить на покупку игрового ПК, чем это могут сделать украинцы — 5,4 месяца.

На третьем месте по стоимости ПК оказалась Бразилия $2858. На покупку нужно также собирать 6,3 месяца.

В Пакистане игровой компьютер стоит дешевле, чем в Украине — 1685 долларов. Но из-за низких зарплат на его покупку нужно накапливать 10,4 месяца.

В Индонезии ситуация примерно такая же — на компьютер стоимостью $1713 нужно накапливать 8,7 месяца.

Самым низким ценам могут порадоваться геймеры из Польши, Германии и США. В этих странах компьютер и все необходимые аксессуары стоят $1547, $1552 и $1562 соответственно. Выгоднее всего соотношение цены игрового компьютера к средней заработной плате в Швейцарии (0,3 зарплаты), США (0,4 зарплаты) и Австралии (0,4 зарплаты).

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