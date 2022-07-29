Сколько людей в Украине являются внутренне перемещенными лицами — Finance.ua

Сколько людей в Украине являются внутренне перемещенными лицами Сегодня 16:33

В настоящее время в Украине более 6,6 млн человек являются внутренне перемещенными лицами, сообщила представитель Международной организации по миграции (МОМ) Варвара Жлуктенко.

Согласно данным последнего общенационального репрезентативного опроса, который МОМ провела с 12 по 23 июля, в настоящее время в Украине — более 6,6 млн человек являются внутренне перемещенными. Эта цифра составляет 15% от общего населения Украины, и она несколько выросла по сравнению с концом июня, когда наша организация насчитала около 6,3 млн внутренне перемещенных лиц, — представитель Международной организации по миграции (МОМ) Варвара Жлуктенко.

По ее словам, люди продолжают выезжать с востока, юга и севера Украины.

«В то же время 5,5 млн ранее перемещенных лиц вернулись домой. Абсолютное большинство из них были перемещены на территории Украины, и 16% из них вернулись из-за границы. Основными регионами, куда возвращаются люди, являются Киев и Киевская область, а также Харьковщина, Одесщина и Черниговщина», — рассказала Жлуктенко.

По данным МОМ, 60% лиц, имевших работу до начала этого вынужденного перемещения, в настоящее время ее потеряли. 9% внутренне перемещенных лиц не имели никакого дохода с начала полномасштабной войны, а 35% сообщили, что месячный доход их семьи (доход домохозяйства) не превышает все эти месяцы 5 тыс. грн, что даже меньше на 1,5 тыс. грн минимальной зарплаты в Украине.

«44% всего опрошенного нами населения, представители всех групп, сказали, что им потребуется помощь с утеплением жилья и ремонтом или заменой окон, среди них 25% сказали, что нуждаются в значительном, существенном ремонте. А 26% внутренне перемещенных лиц боятся, что им придется покинуть свое нынешнее помещение, поскольку оно не приспособлено, не имеет достаточного отопления и теплоизоляции, чтобы прожить в нем всю зиму», — отметила Жлуктенко.

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