Сколько госбюджет недополучил налогов от туристической отрасли из-за войны — Finance.ua

Сколько госбюджет недополучил налогов от туристической отрасли из-за войны Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Сколько госбюджет недополучил налогов от туристической отрасли из-за войны

Государственное агентство развития туризма подсчитало, сколько государственный бюджет Украины недополучил налогов от туристической отрасли из-за войны.

За первые шесть месяцев 2022 представители туристической отрасли Украины уплатили на 25,7% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Так, общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первое полугодие войны в среднем сократилось на 17%. При этом зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 24,5%, а физических — на 13,5%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за первые шесть месяцев текущего года оплачена гостиницами и санаториями — почти 461 млн грн. Но она все же на 30% меньше по сравнению с первым полугодием 2021 года.

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Зафиксирован прирост уплаченного налога на 39% от деятельности пансионатов и общежитий, которые использовались как временное убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. А вот доля уплаченного налога от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха уменьшилась на 59% — уплачено 73 млн грн налога против 178 млн грн за аналогичный период 2021 года.

Прирост дохода зафиксирован от деятельности туристических агентств, принесших в госбюджет на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Аналитики связывают это тем, что в отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, для которых характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники.

Вместе с тем зафиксирован спад на 21% от деятельности туристических операторов, уплативших в госбюджет за первое полугодие 2022 года лишь 83 млн грн налогов, тогда как за аналогичный период в 2021 году ими в казну государства было уплачено 106 млн грн.

Наибольший размер уплаченного налога за первое полугодие 2022 продемонстрировали город Киев и Львовская, Ивано-Франковская, Киевская и Одесская области. Рост продемонстрировали Ивано-Франковская (63%), Львовская (51%) и Киевская (16%) области. А вот если сравнивать суммы с аналогичным периодом 2021 года, то в Киеве и Одесской области все же произошел спад. В Одесской области на 82,3%, а в г. Киев на 34%.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, экономические потери туристической отрасли страны будут только расти.

"Мы все прекрасно понимаем, что этот туристический сезон будет самым тяжелым за всю историю нашей Независимости.

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Часть территории Украины либо оккупирована, либо находится в зоне активных боевых действий, и никакая туристическая деятельность там просто невозможна. Другая часть — западные и центральные области в основном функционируют как убежище для тех украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за агрессии россии. Также на этих территориях частично возобновили свою работу туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме.

Можно констатировать, что украинцы постепенно стали позволять себе короткие путешествия по стране с целью перезагрузки для того, чтобы сохранять работоспособность и психологическое спокойствие. И это дает толчок всей цепочке смежных отраслей — перевозчикам, рестораторам, производителям крафтовой продукции. А одна из самых острых наших задач — помочь украинской экономике, работать ради победы", — подчеркнула глава ГАРТ.

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