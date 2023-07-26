Сколько гаджетов для украинских школ передали партнеры и сколько еще не хватает — Finance.ua

Сколько гаджетов для украинских школ передали партнеры и сколько еще не хватает Сегодня 16:16

Сколько гаджетов для украинских школ передали партнеры и сколько еще не хватает

По данным Министерства образования и науки, только у одного из четырех украинских учеников есть свой персональный гаджет для обучения. Бизнес, страны-партнеры Украины, благотворительные и международные организации передали школам за время войны более 132 тысячи единиц компьютерного оборудования. А чтобы эффективно наладить онлайн обучение, нужно еще полмиллиона устройств, из которых 253,4 тысяч критически необходимы. Какая область сколько гаджетов получила и сколько еще не хватает?

В общей сложности партнеры по развитию образовательных потребностей передали школам чуть более 132 тысяч гаджетов. Ученикам еще нужно более 496 тысяч гаджетов, учителям — 74,7 тысяч.

Больше всего компьютерной техники было передано прифронтовым и опорным областям. Так, Харьковская область получила почти 17 тысяч гаджетов, Днепропетровская — 14,5 тысячи, Николаевская — 10,2 тысячи, Запорожская — 10,6 тысячи, Херсонская — 9,6 тысячи, Одесская — 7,4 тысячи.

Учреждениям образования в Донецкой и Луганской областях передали 5,6 тысячи и 2,5 тысячи гаджетов соответственно.

Киев получил от партнеров 2,4 тысячи гаджетов, область — чуть более 11 тысяч.

Меньше всего компьютерной техники получили школы в западных областях, например, в Черновицкой области всего 663 единицы.

Слово і Діло По материалам:

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