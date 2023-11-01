Сколько финансов осталось у США для военной помощи Украине: ответ Пентагона — Finance.ua

Сколько финансов осталось у США для военной помощи Украине: ответ Пентагона Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Сколько финансов осталось у США для военной помощи Украине: ответ Пентагона

У Соединенных Штатов Америки есть чуть более 5,4 млрд долларов для оказания военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

Он сказал, что у Минобороны все еще есть чуть более 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине.

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Райдер уточнил, что эти деньги выделяются в рамках президентских возможностей.

Совсем недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн долларов.

Отметим, что в Сенате США ведутся дискуссии по поводу поддержки запроса президента Джо Байдена в Конгресс о выделении 105 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов — Израилю.

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В свою очередь новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы по отдельности.

Между тем, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за выделение помощи Украине и Израилю в рамках единого пакета.

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