Сколько электромобилей купили украинцы за год — Finance.ua

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Сколько электромобилей купили украинцы за год

Личные финансы
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Сколько электромобилей купили украинцы за год
Сколько электромобилей купили украинцы за год
Всего за весь 2022 год украинцы приобрели 13,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.
Об этом сообщает Укравтопром.
В декабре 2022 года украинский автопарк пополнили почти 1,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 66% больше, чем годом ранее. Доля новой техники из этого количества составила 21% против 17% в декабре 2021 года.
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Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин. Если в 2021 году в регистрациях BEV доля новых авто составляла 14%, то по итогам прошлого года — 17 процентов.
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Самым популярным легковым электромобилем остается Nissan Leaf.
Топ-5 рынка легковых электромобилей:
  1. Nissan Leaf — 2349 шт.
  2. Volkswagen ID.4 — 1407 шт.
  3. Tesla Model 3 — 952 шт.
  4. Volkswagen e-Golf — 862 шт.
  5. Renault Zoe — 674 шт.

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По материалам:
Finance.ua
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