Сколько детей из Украины учатся за границей из-за войны — Finance.ua
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Сколько детей из Украины учатся за границей из-за войны

Личные финансы
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Сколько детей из Украины учатся за границей из-за войны
Сколько детей из Украины учатся за границей из-за войны
В учебные заведения стран Евросоюза на начало этого учебного года были интегрированы 2,25 млн украинских детей, или около 43% от их общего количества.
Об этом сообщила член группы исследований в области политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно.
«По состоянию на сентябрь 2022 года примерно 2,25 млн украинских детей были интегрированы в учебные заведения стран ЕС. По состоянию на сентябрь 2021 годао в украинских школах и детских садах обучалось 5,4 млн детей, из них — чуть более миллиона в детсадах, а остальные — в школах, то есть это 43% украинских детей, которые находятся за пределами Украины», — сказала она во время дискуссии ЦЭС.
По ее словам, 7,8 млн украинцев вынужденно уехали и остаются в странах Европы, из них 90% перемещенных составляют женщины и дети.
Также Сахно уточнила, что 6,5 млн украинцев — внутренне перемещенные лица (ВПЛ), из них половина получила официальный статус ВПЛ, и этот показатель почти не менялся с марта. 40% ВПЛ работают по состоянию на декабрь 2022 года, добавила представитель ЦЭС.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Телеканал 24
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