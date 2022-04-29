Сколько денег украинцы держали в банках до войны — исследование Фонда гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародует на сайте результаты всеукраинского репрезентативного исследования «Осведомленность потребителей финансовых услуг Украины о системе гарантирования вкладов — 2021». Проведено оно было еще в октябре-ноябре 2021 года.

Как пишет Фонд, сейчас проведение публичных презентаций — несвоевременно. Впрочем, результаты опроса и выявленные социологами тенденции будут полезны для понимания, в каких условиях банковский сектор встретил испытание войной.

Выводы исследования, проведенного за несколько месяцев до начала вооруженной агрессии:

почти 56% украинцев в целом доверяли банкам;

на 12% уменьшилась доля граждан, не держащих сбережения в банке вообще: если в 2019-м таких было 56%, то по итогам 2021 года этот процент уменьшился до 44% опрошенных;

на 10% выросла доля тех, кто держит половину и больше в банках.

В перечень основных банковских услуг, которыми пользовались

респонденты в течение 2021 года, вошли:

пользование банковским/счетом (56,5%)

проведение платежей через терминалы (48,4%)

мобильный банкинг (41%).

денежные переводы (31%), а также с меньшей активностью пользовались украинцы.

такими услугами, как обмен валют (15,9%) и кредитование (13,4%).

Преимущественно зарплатными карточными счетами пользуются 48% опрошенных, еще 27% респондентов — пенсионные карточные счета, 25,2% имеют текущий счет в гривне.

Наименьшим спросом пользуются депозитные счета в банковских металлах — ими пользуются только 1,8% украинцев.

Среди тех, кто держит большую часть средств в банках, 69,7% не имели проблем с банками за последние 2 года (в общей сложности не имели проблем с банками 75,1% опрошенных — в 2021 году, этот показатель был аналогичным и в 2019 году — 75,6%).

Всего 10% опрошенных хранят половину своих средств в банках. Это чаще молодые люди в возрасте 18-29 лет, по социально-демографическим признакам — они женаты, работают и учатся одновременно. В большей степени это молодежь, которая планирует копить на приобретение жилья или на другие значительные вещи.

Среди причин, почему они не хранят деньги в банке, люди в возрасте от 61 года назвали отсутствие сбережений, а молодежь (18-29 лет) невысокое доверие к банковским учреждениям. 12% опрошенных предпочитают другие способы сбережения средств (недвижимость, ценные бумаги, наличная иностранная валюта).

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