Сколько денег украинцы держали в банках до войны — исследование Фонда гарантирования вкладов — Finance.ua
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Сколько денег украинцы держали в банках до войны — исследование Фонда гарантирования вкладов

Сегодня 11:15Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародует на сайте результаты всеукраинского репрезентативного исследования «Осведомленность потребителей финансовых услуг Украины о системе гарантирования вкладов — 2021». Проведено оно было еще в октябре-ноябре 2021 года.
Как пишет Фонд, сейчас проведение публичных презентаций — несвоевременно. Впрочем, результаты опроса и выявленные социологами тенденции будут полезны для понимания, в каких условиях банковский сектор встретил испытание войной.
Выводы исследования, проведенного за несколько месяцев до начала вооруженной агрессии:
  • почти 56% украинцев в целом доверяли банкам;
  • на 12% уменьшилась доля граждан, не держащих сбережения в банке вообще: если в 2019-м таких было 56%, то по итогам 2021 года этот процент уменьшился до 44% опрошенных;
  • на 10% выросла доля тех, кто держит половину и больше в банках.
В перечень основных банковских услуг, которыми пользовались
респонденты в течение 2021 года, вошли:
  • пользование банковским/счетом (56,5%)
  • проведение платежей через терминалы (48,4%)
  • мобильный банкинг (41%).
  • денежные переводы (31%), а также с меньшей активностью пользовались украинцы.
  • такими услугами, как обмен валют (15,9%) и кредитование (13,4%).
Преимущественно зарплатными карточными счетами пользуются 48% опрошенных, еще 27% респондентов — пенсионные карточные счета, 25,2% имеют текущий счет в гривне.
Наименьшим спросом пользуются депозитные счета в банковских металлах — ими пользуются только 1,8% украинцев.
Сколько денег украинцы держали в банках до войны — исследование Фонда гарантирования вкладов
Среди тех, кто держит большую часть средств в банках, 69,7% не имели проблем с банками за последние 2 года (в общей сложности не имели проблем с банками 75,1% опрошенных — в 2021 году, этот показатель был аналогичным и в 2019 году — 75,6%).
Всего 10% опрошенных хранят половину своих средств в банках. Это чаще молодые люди в возрасте 18-29 лет, по социально-демографическим признакам — они женаты, работают и учатся одновременно. В большей степени это молодежь, которая планирует копить на приобретение жилья или на другие значительные вещи.
Среди причин, почему они не хранят деньги в банке, люди в возрасте от 61 года назвали отсутствие сбережений, а молодежь (18-29 лет) невысокое доверие к банковским учреждениям. 12% опрошенных предпочитают другие способы сбережения средств (недвижимость, ценные бумаги, наличная иностранная валюта).
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По материалам: Finance.ua
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