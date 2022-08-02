Сколько денег Украина получила от экспорта электроэнергии в ЕС — Finance.ua

Сколько денег Украина получила от экспорта электроэнергии в ЕС Сегодня 03:12 — Казна и Политика

Сколько денег Украина получила от экспорта электроэнергии в ЕС

В конце июня 2022 года Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу.

Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, правительственной организации, созданной при Министерстве культурной и информационной политики Украины в 2021 году, благодаря экспорту удалось пополнить бюджет страны на сотни миллионов гривен.

Сколько заработала Украина от экспорта электроэнергии в ЕС

За последний месяц Украина заработала благодаря экспорту электроэнергии в страны Евросоюза более 700 миллионов гривен. Это также прокомментировали и в «Укрэнерго». В частности, глава государственной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что полученные средства направят на подготовку к отопительному сезону 2022–2023 годов:

закупка угля,

ремонт энергоблоков электростанций и сетей



Кудрицкий также добавил, что речь идет о доходе от экспорта с пропускной способностью на уровне 100 мегаватт. Соответственно, с увеличением объемов экспорта электроэнергии из Украины будет расти и сумма доходов.

Телеканал 24 По материалам:

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