Сколько денег Украина получила от экспорта электроэнергии в ЕС — Finance.ua
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Сколько денег Украина получила от экспорта электроэнергии в ЕС

Казна и Политика
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Сколько денег Украина получила от экспорта электроэнергии в ЕС
Сколько денег Украина получила от экспорта электроэнергии в ЕС
В конце июня 2022 года Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу.
Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, правительственной организации, созданной при Министерстве культурной и информационной политики Украины в 2021 году, благодаря экспорту удалось пополнить бюджет страны на сотни миллионов гривен.

Сколько заработала Украина от экспорта электроэнергии в ЕС

За последний месяц Украина заработала благодаря экспорту электроэнергии в страны Евросоюза более 700 миллионов гривен. Это также прокомментировали и в «Укрэнерго». В частности, глава государственной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что полученные средства направят на подготовку к отопительному сезону 2022–2023 годов:
  • закупка угля,
  • ремонт энергоблоков электростанций и сетей
Кудрицкий также добавил, что речь идет о доходе от экспорта с пропускной способностью на уровне 100 мегаватт. Соответственно, с увеличением объемов экспорта электроэнергии из Украины будет расти и сумма доходов.
По материалам:
Телеканал 24
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