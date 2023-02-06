Сколько денег собрала платформа UNITED24 за 9 месяцев — Finance.ua
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Сколько денег собрала платформа UNITED24 за 9 месяцев

Казна и Политика
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Через фандрейзинговую платформу UNITED24 за 9 месяцев собрано почти 279 млн долларов в поддержку Украины.
Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информируя о результатах работы проекта.
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«В поддержку Украины был собран уже 278 890 001 доллар. Около 150 генераторов, приобретенных в рамках LightUpUkraine, уже поступили в медицинские учреждения. В январе на энергетических объектах было установлено 6 систем противодействия вражеским беспилотникам «Ловцы шахедов», — написал он.
Глава государства напомнил, что также UNITED24 презентовала направление «Восстановление Украины».
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Справка Finance.ua:

  • 5 мая президент Владимир Зеленский основал проект UNITED24. Эта платформа создана для сбора средств в поддержку Украины. Амбасадорами UNITED24 стали многие известные люди.
  • 14 октября 2022 по инициативе UNITED24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку «Ловца шахедов» — системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты. Компанию Light up Christmas for Ukrainians запустили в декабре 2022 года на базе UNITED24 совместно с Parimatch. Ее цель — с помощью доноров со всего мира собрать средства на генераторы для украинских больниц.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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