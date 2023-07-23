Сколько денег можно возместить, если произошло ДТП за границей: советы водителям — Finance.ua

Сколько денег можно возместить, если произошло ДТП за границей: советы водителям Сегодня 19:05 — Личные финансы

Сколько денег можно возместить, если произошло ДТП за границей: советы водителям

При выезде за границу на своем автомобиле все украинцы должны иметь автомобильный полис страхования — так называемую «Зеленую карту». В первые месяцы вторжения рф в Европу ехало много беженцев от войны, и украинцы тогда имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на своих машинах без этого документа. Но сейчас это снова обязательный атрибут при выезде автомобилиста за пределы государства.

Страхование позволяет избежать целого ряда проблем и возместить деньги, если произошло ДТП за границей, говорит кандидат юридических наук, адвокат ЮФ «Семенова и Партнеры» Марина Семенова. Она рассказала поподробнее, как это работает.

«Не обязательно наличие „Зеленой карты“ будет проверяться при пересечении границы, но целесообразно оформить ее на определенный период. Минимальный срок, на который выдают полис — 15 суток», — объясняет адвокат.

Зачем нужна «Зеленая карта» и возмещают ли средства

Если за границей произошло ДТП, возмещение получить вполне реально, говорит специалист.

«Украинские страховые компании каждый день сталкиваются со страховыми событиями, чаще всего это договоры КАСКО», — говорит она.

Если произошло ДТП за границей, клиент должен зафиксировать его на горячей линии компании, у которой вы приобрели страхование, а также зафиксировать с местной полицией. После этого следует обратиться в сервисный центр в Европе, чтобы они провели оценку повреждений). Украинские специалисты сверяют счет со стоимостью услуг в Украине и производят выплату.

«Недавно один из украинских клиентов страховой компании не только получил возмещение, но и решил делать ремонт не в стране ЕС, а в Украине. При этом украинская страховая компания помогла ему перегнать автомобиль в Украину и отремонтировать с помощью украинских специалистов на СТО», — приводит пример собеседница.

Какое возмещение можно получить

В общем, сейчас есть большой выбор, где оформить страхование на авто для выезда за границу, и можно выбирать между разными компаниями, большинство из них предлагают оформить услугу онлайн.

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«Если выяснится, что стоимость страхования для вас более приятна у украинской компании, можно оформить страховой полис онлайн. Скажем, для оформления полиса ОСАГО проще всего заказать его на сайте выбранной страховой компании, заполнить соответствующую форму. Тогда вам рассчитают стоимость полиса. А после оплаты полис будет зарегистрирован в базе МТСБУ и действительность полиса страхователь сможет проверить на сайте», — рекомендует эксперт".

Относительно недавно размер страхового платежа по таким договорам увеличился:

выплаты за ущерб, причиненный имуществу, устанавливается 160 000 грн вместо 130 000 грн;

выплаты за ущерб, причиненный здоровью и жизни потерпевших — 320 000 вместо 260 000 грн;

максимальный размер выплаты за ущерб, причиненный имуществу, в случае оформления Европротокола увеличился с 50 000 грн. до 80 000 грн.

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