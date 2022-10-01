Сколько человек можно зарегистрировать в квартире: все нюансы — Finance.ua

Сколько человек можно зарегистрировать в квартире: все нюансы Сегодня 14:19 — Личные финансы

Сколько человек можно зарегистрировать в квартире: все нюансы

Нередко владельцев жилья интересует вопрос, скольких людей можно зарегистрировать в одной квартире, чтобы не нарушить при этом нормы законодательства. Чаще всего «прописывают» членов семьи родственников, друзей и знакомых.

Об этом пишет портал Pro Гроші.

«Прописаться» возможно только двумя способами: в собственном жилье или с согласия собственника жилья.

Кого можно зарегистрировать в квартире

Согласно законодательству, никаких ограничений нет, а значит это может быть любой человек. Следует помнить, что регистрация является официальным адресом лица, поэтому это определенная ответственность. Кроме того, для регистрации места жительства требуется согласие всех без исключения владельцев квартиры.

Для тех, кого волнует, сможет ли зарегистрированный человек претендовать на долю вашего жилья, ответ — нет. Это будет только право на проживание в квартире. Так что регистрация в приватизированной квартире для жителей Украины не предполагает рисков. Но надо помнить, если жилье не приватизировано, каждый, кто здесь зарегистрирован, может его приватизировать.

Сколько человек можно зарегистрировать

Пока на законодательном уровне этот вопрос четко не урегулирован. Поэтому владельцы жилья имеют право прописать под одной крышей столько людей, сколько нужно.

Какие преимущества дает регистрация

Зарегистрированный украинец имеет следующие права:

получать ИНН, гражданские и заграничные паспорта;

устраиваться на работу, в вузы, школу, детский сад — в зависимости от возраста;

получать бесплатную медицинскую помощь;

получать причитающиеся социальные выплаты;

регистрировать авто.

Подать документы для регистрации можно в Центр предоставления административных услуг, откуда документ передается органам местного самоуправления. Если человек живет не в городе, а, например, в поселке, и там нет такой организации, то нужно обратиться в сельский совет или в другие органы местной власти.

Отметим, что из-за военного положения в Украине действуют ограничения по «прописке». Законодательством запрещено декларирование (регистрация) места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, а также снятие с зарегистрированного места жительства. В качестве исключения предоставляется только одна услуга — снятие с регистрации места жительства умерших. А также при необходимости можно получать «справки о прописке».

Pro Гроші По материалам:

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