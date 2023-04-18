Сколько будет стоить недвижимость в Польше и Турции в 2023 году — прогноз цен от Homium — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Сколько будет стоить недвижимость в Польше и Турции в 2023 году — прогноз цен от Homium Сегодня 12:07 — Недвижимость

Эксперты аналитического отдела агентства Homium, специализирующегося на международной недвижимости, проанализировали текущую ситуацию на рынках первичного и вторичного жилья в Польше и Турции, и сделали прогноз цен на недвижимость на 2023 год. Результаты исследования позволяют оценить возможные тенденции и изменения на этих рынках в ближайшем будущем.

Что ждет рынок недвижимости в Польше?

Польша — страна, которая демонстрирует динамичное развитие в Европе и пользуется особым спросом среди граждан Украины. Рынок недвижимости имеет все перспективы для развития и аналитики Homium выдели несколько важных факторов, которые будут влиять на ценовую политику в ближайшие годы.

Миграция. Польша приняла много мигрантов из Украины, которые покинули свои дома из-за масштабного вторжения россии. Это самым лучшим образом простимулировало рынок аренды недвижимости и, как следствие, повлияло на рынок продажи.

Политическая стабильность. За последние годы Польша демонстрирует высокую стабильность и это вызывает интерес среди иностранных инвесторов и покупателей недвижимости.

Изменение % ставки по ипотеке. Недавнее повышение ипотечных дало основания полагать, что цены на объекты недвижимости будут продолжать свой рост. В перспективе встает вопрос о внедрении программы кредитования льготного жилья для различных категорий населения.

Также у Польши благоприятный макроэкономический прогноз, который включает уверенные темпы роста ВВП, средней заработной платы, понижение уровня безработицы и прочее. Все это способно положительно сказаться на стоимости недвижимости. Уже заметны изменения на рынке недвижимости, которые в частности связаны с небольшим дефицитом строительства объектов.

Специалисты компании Homium, включая экспертов агентства PolHome, прогнозируют, что недвижимость в Польше (polhome.com.ua) столкнется с ростом цен. По их оценке, к концу 2023 года стоимость недвижимости вырастет примерно на 7-9%. Доходность инвесторов напрямую будет зависеть от выбранного объекта. Но не стоит исключать колебания в экономической и политической сферах, которые могут повлиять на рынок недвижимости. Поэтому, следует приготовиться к возможным изменениям в ситуации и принимать взвешенные решения при вложении средств в недвижимость в Польше.

Что ждет рынок недвижимости в Турции?

Прогнозы аналитиков Homium указывают на то, что рынок недвижимости в Турции будет продолжать свой рост, привлекая инвесторов со всего мира, включая страны СНГ. Особенно привлекательными для инвестиций стали курортные города, такие как Алания и Анталья, где спрос вырос значительно. Этому спросу способствовала война в Украине, которая вызвала миграцию граждан как из Украины, так и из страны-агрессора.

Несмотря на трагические землетрясения, произошедшие на юго-востоке Турции в феврале, которые вызвали опасения у инвесторов и застройщиков, интерес к объектам в курортных районах остался на прежнем уровне. В течение 2-3 недель после этих событий сделки на рынке недвижимости возобновились в тех городах Турции, которые не пострадали от землетрясений, таких как Алания, Стамбул и Анталья.

В целом, турецкий рынок недвижимости предлагает высокую окупаемость как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, предлагая возможности для покупки с целью сдачи в аренду и перепродажи. Ожидаемая доходность от сдачи в аренду составляет от 5 до 7,5% годовых. Компания Homium также готова оказать помощь инвесторам в разборе всех аспектов, связанных с инвестициями в недвижимость в Турции и подборе ликвидных объектов. Еще одним фактором, привлекающим иностранных инвесторов делать вложения в недвижимость в Турции (turkhome.com.ua), является возможность получения ВНЖ или гражданства.

Homium По материалам:

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