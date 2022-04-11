Сколько будет стоить новая «Мрия» и возможно ли ее отстроить — Finance.ua
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Сколько будет стоить новая «Мрия» и возможно ли ее отстроить

Сегодня 21:00Казна и Политика
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Ан-225 «Мрия» — визитная карточка Украины, один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире. Но в конце февраля из-за воздушной атаки оккупантских войск на аэропорт Гостомель под Киевом украинская «Мрия» была уничтожена.

Можно ли отремонтировать «Мрию»?

Скорее да чем нет. Хотя для точного ответа на этот вопрос нужно провести серьезное исследование. Даже специалисты сейчас не будут готовы дать однозначный ответ.
Судя по фото, из-за пожара очень пострадал фюзеляж «Мрии». Скорее всего, восстановить его невозможно. Обычно самолеты с поврежденным фюзеляжем не ремонтируют. Просто снимается все, что можно снять, и устанавливается на новый фюзеляж.
Но у нас есть готовый фюзеляж Мрии-2, судя по заявлениям — в хорошем состоянии. Есть элементы крыла и хвостового оперения. Правда, неизвестно, какие именно. Для прессы звучали заявления по поводу 70% готовности второго самолета. Также не должно быть проблем с двигателями, они используются на Ан-124 и производятся в Украине.
Проблема, прежде всего, может возникнуть с теми элементами, которые не производились в Украине.
К примеру, центроплан и некоторые элементы крыла были сделаны в Ташкенте, а силовые элементы фюзеляжа — в Ульяновске.
Но даже с тем, что производилось в Украине, могут возникнуть вопросы, ведь это было более 35 лет назад. Технологии и оборудование могут быть утрачены.

Сколько стоит ремонт «Мрии»?

В 2018 году, когда сверхтяжелым самолетом интересовалась китайская компания, озвучивалась сумма 300 миллионов долларов, необходимая для достройки «Мрии» № 2.
В 2020 году Александр Донец (директор ГП «Антонов») озвучивал минимальную стоимость достройки $460 миллионов, ссылаясь на расчеты еще в 2012 году.
В 2021 г. бывший глава Космического агентства Владимир Усов оценивал проект в 1 миллиард долларов.
В 2022 году прозвучало заявление Владимира Зеленского, что стоимость восстановления «Мрии» оценивается в $3 миллиарда.
Долго, дорого, но не невозможно.
Больше подробностей касательно возможного ремонта «Мрии», а также о потенциальных рынках для ее использования — читайте в нашей статье.
По материалам: Finance.ua
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