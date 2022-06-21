Сколько будет стоить криптовалюта в конце 2022 года: эксперт поделился свежим прогнозом — Finance.ua

Сколько будет стоить криптовалюта в конце 2022 года: эксперт поделился свежим прогнозом

Сколько будет стоить криптовалюта в конце 2022 года: эксперт поделился свежим прогнозом

Известный крипто-стратег Микаэль ван де Поппе поделился в Twitter списком альткойнов с потенциалом роста.

По мнению аналитика, такие монеты как Ethereum, Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) и Fantom (FTM), Polygon (MATIC) готовы к огромным ралли.

«Я купил примерно 1,1 миллиона токенов FTM по цене от 0,21 до $0,22 примерно на $245 000. Получил еще несколько лонгов за ETH, ADA, MATIC, AVAX на общую сумму около $650 000. Готов продать с прибылью 30-150%. Все позиции фактически уже заняты и заполнены», — отметил он.

По словам Ван де Поппе, он закроет свою позицию FTM, если Fantom упадет ниже $0,175. К моменту написания FTM торгуется на уровне $0,23.

Криптовалютный стратег также поделился графиком Fetch.ai (FET), платформы, цель которой — объединение таких технологий, как машинное обучение, искусственный интеллект и блокчейн, чтобы проиллюстрировать, почему он настроен оптимистично по отношению к альткойнам.

Van de Poppe

Что касается Ethereum, Ван де Поппе считает, что если ETH ниже уровня в $1000, — это огромная возможность для «быков».

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