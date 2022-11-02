Сколько будет стоить газ в ноябре (инфографика) — Finance.ua
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Сколько будет стоить газ в ноябре (инфографика)

Личные финансы
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Сколько будет стоить газ в ноябре (инфографика)
Сколько будет стоить газ в ноябре (инфографика)
Стоимость газа для населения в ноябре в рамках годовых тарифов колеблется от 7,7 до 9,99 грн. за кубометр. Она остается стабильной и зависит от поставщика.
«ГазПравда» проанализировала, по каким ценам поставщики предлагают газ украинцам.

Цены поставщиков

Годовые цены на последний месяц осени обнародовали девять компаний: пять из них предлагают голубое топливо стоимостью до 8 грн за куб., еще три — более 8 грн, и одна — почти 10 грн.
Около 98% бытовых потребителей являются клиентами государственной ГК «Нафтогаз Украины». Им поставляют топливо по 7,96 грн.
Две компании продают газ по более низкой цене, чем у «Нафтогаза» — это «Эру Людям» (7,7 грн) и «Энерджи Трейд Групп» (7,799 грн).
Сколько будет стоить газ в ноябре (инфографика)
Кубометр голубого топлива у компаний «Прикарпат Энерго Трейд» и «Полтавагаз сбыт» стоит 7,98 грн и 7,99 грн соответственно.
Поставщики, которые предлагают кубометр по цене свыше 8 грн — «Львовэнергосбыт» (8,2 грн), «Киевские энергетические услуги» и «Днепровские энергетические услуги» (по 8,46 грн).
Самую высокую цену установила компания «Ритейл Сервис», предоставляющая услуги под брендом «Свитгаз» — 9,99 грн.
По материалам:
Finance.ua
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