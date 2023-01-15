Сколько автомобилей было зарегистрировано в Украине за 2022 год — Finance.ua

Сколько автомобилей было зарегистрировано в Украине за 2022 год Сегодня 21:28 — Личные финансы

Сколько автомобилей было зарегистрировано в Украине за 2022 год

В период с 1 января по 31 декабря 2022 года в Украине провели 1 743 348 регистрационных действий с транспортными средствами. Из них 564 092 транспортных средства были впервые зарегистрированы на территории Украины.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

В это число входят как новые автомобили, грузовики, мотоциклы, автобусы и т.д., так и ввезенные из-за рубежа ранее бывшие в употреблении транспортные средства. Из них 100691 транспортное средство были новыми.

Инфографика: Главный сервисный центр МВД

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Главная причина такого количества новых регистраций — весной и летом этого года действовало «нулевое растаможивание». Поэтому особую нагрузку испытали сервисные центры МВД в приграничных областях. Например, в Волынскую область, где находится крупнейший в Украине авторынок, из-за повышенного спроса на регистрационные действия летом было направлено пять мобильных сервисных центров, дополнительно предоставлявших услуги на трех локациях в Луцке. За две недели работы там администраторы сервисных центров МВД из Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Киевской областей и города Киев и специалисты экспертной службы МВД предоставили около тысячи услуг регистрации и перерегистрации транспортных средств. Это увеличило вдвое количество регистрационных действий в регионе за период проекта.

За 2022 год сервисными центрами МВД впервые было зарегистрировано на территории нашего государства 13321 легковое электроавто. Это на 56% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году эта цифра составляла 8 541.

Телеканал 24 По материалам:

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