Skoda введет модель прямых продаж в Европе — Finance.ua

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Skoda введет модель прямых продаж в Европе

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Skoda введет модель прямых продаж в Европе
Skoda введет модель прямых продаж в Европе
Чешская марка Skoda запустит свою новую модель прямых агентских продаж с будущим кроссовером Elroq.
Skoda собирается принять модель прямых агентских продаж в Европе, идя по стопам таких компаний, как Stellantis и Mercedes-Benz, которые делают подобные шаги.
Известно, что Skoda впервые представит новую модель для продаж в 2024 году с будущим кроссовером Elroq, а затем расширит ее модельный ряд, включив электромобили как для частных, так и для корпоративных клиентов. Новая программа позволит дилерам продавать автомобили от имени производителя, и дилеры могут рассчитывать на прибыль, подобную той, которую они делают сейчас.
Хотя пока неизвестно, в каких странах новая модель продаж будет впервые развернута, издание Auto News сообщило, что риск запасов и стоимость рефинансирования новых автомобилей будут переданы на Skoda. При этом дилеры продолжат платить за персонал и здания.
«Запланированное вознаграждение позволяет партнерам достичь такой же прибыльности, как и в предыдущие годы, если не учитывать последние два года, — сказал глава Skoda в Германии Ян-Хендрик Хюльсманн. — Прибыли партнеров Skoda всегда были лучше, чем у аналогичных конкурентов».
По материалам:
motorcar
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