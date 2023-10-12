Skoda введет модель прямых продаж в Европе — Finance.ua

Skoda введет модель прямых продаж в Европе 12.10.2023, 01:32

Skoda введет модель прямых продаж в Европе

Чешская марка Skoda запустит свою новую модель прямых агентских продаж с будущим кроссовером Elroq.

Skoda собирается принять модель прямых агентских продаж в Европе, идя по стопам таких компаний, как Stellantis и Mercedes-Benz, которые делают подобные шаги.

Известно, что Skoda впервые представит новую модель для продаж в 2024 году с будущим кроссовером Elroq , а затем расширит ее модельный ряд, включив электромобили как для частных, так и для корпоративных клиентов. Новая программа позволит дилерам продавать автомобили от имени производителя, и дилеры могут рассчитывать на прибыль, подобную той, которую они делают сейчас.

Хотя пока неизвестно, в каких странах новая модель продаж будет впервые развернута, издание Auto News сообщило, что риск запасов и стоимость рефинансирования новых автомобилей будут переданы на Skoda. При этом дилеры продолжат платить за персонал и здания.

«Запланированное вознаграждение позволяет партнерам достичь такой же прибыльности, как и в предыдущие годы, если не учитывать последние два года, — сказал глава Skoda в Германии Ян-Хендрик Хюльсманн. — Прибыли партнеров Skoda всегда были лучше, чем у аналогичных конкурентов».

motorcar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.