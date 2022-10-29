Skoda представила яркий спортивный электрокроссовер — Finance.ua

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Skoda представила яркий спортивный электрокроссовер

Технологии&Авто
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Skoda представила яркий спортивный электрокроссовер
Skoda представила яркий спортивный электрокроссовер, Фото: Skoda
Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV получил заряженную топовую версию RS. Она в скором времени поступит в продажу в Европе по цене примерно от 60 000 евро.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте чешской марки.
Главная особенность Skoda Enyaq iV RS — его силовая установка. Электрокроссовер получил полный привод и два мотора с суммарной отдачей 299 л. с. и 460 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Ранее такую же установку получил и купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Электромобиль Skoda оснащен батареей на 82 кВт∙ч, а его запас хода превышает 500 км. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 36 минут.
Отличить новый Skoda Enyaq iV RS от стандартной версии можно по обвесу, увеличенному спойлеру на крыше и 20-дюймовым дискам. Кроме того, он получил диодную подсветку радиаторной решетки и матричную оптику.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
В отделке салона преобладает алькантара, а спереди установлены спортивные сиденья с подогревом. Комплектацию пополнили трехзонный климат-контроль, увеличенный 13-дюймовый тачскрин и Wi-Fi.
По материалам:
Фокус
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