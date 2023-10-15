Skoda наладит в Казахстане выпуск 4 автомобилей — Finance.ua
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Skoda наладит в Казахстане выпуск 4 автомобилей

Фондовый рынок
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Чешская компания Skoda планирует выпускать на заводе Allur в Казахстане четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
Отмечается, что с конвейера предприятия в скором времени начнут сходить лифтбеки Octavia, а также сразу три кроссовера — Kodiaq, Kamiq и Karoq. Выпуск этих моделей начнется в начале следующего года. В компании выразили надежду, что автомобили Skoda станут популярны среди местных клиентов.
В то же время в Казахстане заработают первые официальные автосалоны чешской марки. В 2024 году компания планирует открыть 15 шоу-румов в крупнейших городах страны.
«Skoda усматривает значительный потенциал роста на местном автомобильном рынке. Прогнозируется, что общий объем продаж в Казахстане превысит 200 000 машин в течение следующих пяти лет», — говорится в сообщении компании.
Объем инвестиций в проект составит 26 млрд тенге (около 55 млн долларов США — ред.). Помимо непосредственной организации производства эти средства будут также направлены на создание дилерской сети бренда.
По материалам:
mmr.ua
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