Складной смартфон Motorola Razr 2022 начал продаваться в Европе — Finance.ua

Складной смартфон Motorola Razr 2022 начал продаваться в Европе Сегодня 05:01 — Технологии&Авто

Складной смартфон Motorola Razr 2022 начал продаваться в Европе, Фото: The Verge

Обновленная модель складывающегося смартфона Motorola Razr 2022 в начале продаж была доступна только на рынке Китая, но через два месяца все же добралась до европейского рынка.

На большинстве сайтов Motorola европейских стран уже добавлена возможность приобрести Motorola Razr 2022. Цена модели составляет £949 или €1199. До украинского представительства смартфон еще не добрался, но это, возможно, дело времени (еще не все европейские магазины также получили новый смартфон).

Напомним, что Motorola Razr 2022 — это продолжение складного смартфона «из прошлого», но уже в современном виде. Снаружи он имеет 2,7-дюймовый экран с разрешением 800×573 пикселя, а внутри — значительно больший 6,7-дюймовый дисплей с Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления изображения в 120 Гц.

Фото: The Verge

Внешние стороны смартфона сделаны из стекла, алюминиевая рамка, стальной шарнир, а внутренний дисплей прикрывает пластик. Размеры корпуса в сложенном виде составляют 86,45×79,79×16,99 мм, а в разложенном — 166,99×79,79×7,62 мм. Вес — 200 граммов. Смартфон защищен от влаги только по стандарту IP52. Опций цвета нет, только черный (Satin Black).

В Razr 2022 работает Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. В Европу доехала только одна комплектация — 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR5), и 256 ГБ в накопителе (UFS 3.1). Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1, NFC и связь с несколькими системами навигации.

Фото: The Verge

На внешней стороне расположены две камеры: широкоугольная с разрешением 50 МП (ƒ/1,8) и сверхширокоугольная с 13 МП (ƒ/2,2). Внутренняя камера с 32 МП (ƒ/2,4) также может распознавать пользовательское лицо (также функцию быстрого доступа может дополнять сканер отпечатков пальцев на стороне корпуса).

Емкость аккумулятора в этой модели составляет 3500 мАч. Смартфон также поддерживает скоростную 30-ваттную зарядку. В комплекте есть блок питания.

Точной информации об официальных продажах в Украине пока нет. Также неизвестно, попадет ли Motorola Razr 2022 на рынок США.

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