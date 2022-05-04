Скидка 50% на Зеленую карту отменена — СМИ

Сегодня 16:49 — Страхование

Скидка 50% на Зеленую карту отменена — СМИ

Страховые компании Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) приняли решение с 10 мая отменить 50% скидку на полис « Зеленая карта » со сроком действия 15 дней и один месяц.

Об этом пишет портал «Комментарии» со ссылкой на председателя правления Страховой группы «ТАС» Павла Царука.

По его словам, на заседании МТСБУ девять из 11 компаний проголосовали за отмену 50% скидок на полисы Зеленой карты.

Отметим, что скидка была введена в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину, чтобы поддержать украинцев, вынужденных выезжать за границу.

«С 10 мая 2022 года цена на короткие полисы вырастет вдвое, и мы фактически вернемся к довоенным ценам», — подчеркнул председатель правления.

Повышение тарифов необходимо, чтобы обеспечить возможность страховых компаний выполнять свои обязательства по покрытию, которые в ЕС составляют более миллиона евро.

Справка Finance.ua:

в мирное время путешествие за границу было невозможно без страхового полиса. Без страховки вас бы не только не впустили на территорию страны назначения, но могли бы и не выпустить из Украины;

где не стоит переплачивать за автострахование, а где его нужно приобрести.



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