Ситуация в ритейле: бизнес потерял почти треть торговых точек (инфографика) — Finance.ua

Ситуация в ритейле: бизнес потерял почти треть торговых точек (инфографика)

Сегодня 13:00 — Казна и Политика

С начала войны россии против Украины ритейл потерял почти треть торговых точек. Больше всего пострадал сегмент ювелирных изделий.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Число работающих торговых объектов за месяц боевых действий в Украине сократилось на 29%. Количество открытых точек составляет 9701 при общей численности 13 674.

При этом из 71% открытых объектов 15-18% работают по ограниченному графику или несколько дней в неделю, остальные 52% испытывают затруднения с наличием товаров у производителей и их доставкой.

Бытовая и цифровая техника

На сегодняшний день 51% ритейла бытовой и цифровой техники тоже не работает. Кроме проблем с работой в зонах боевых действий, у таких сетей, как «Фокстрот», уничтожены некоторые склады. Также резко изменился спрос на разные категории товаров.

Непродовольственный ритейл

Приблизительно на треть снизилось количество магазинов в непродовольственном ритейле. Так, из 111 торговых точек по продаже стройматериалов остались открытыми только 76, а в сегменте товаров для дома, бытовой химии и косметики было закрыто 724 магазина или 27% отрасли.

Фармацевтический сегмент

В фармацевтическом сегменте закрыто 625 аптек, что составляет 16% отрасли.

Продуктовый ритейл

Продовольственный сегмент (мини-маркеты, супермаркеты) снизился на 580 точек (-17% отрасли). В продуктовом ритейле остро стоят вопросы наличия товаров и их логистика, особенно в зонах боевых действий.

Ювелирный сегмент

На сегодняшний день больше всего закрытых объектов пришлось на ювелирный сегмент. Здесь приостановили работу 1119 точек, что составляет 85% отрасли. Сейчас открыто только 194 магазина, они в основном работают на Западе Украины и крупных городах, которые не находятся в зоне активных боевых действий.

Индустрия развлечений и fashion-ритейл

Этот сегмент понес наибольшие потери в процентном измерении. В частности, из 46 ТРЦ и кинотеатров закрыто 40 или 87%. Продавцы одежды, обуви и модных аксессуаров вынужденно закрыли 72% магазинов, или 368 точек из 510.

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