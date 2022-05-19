Ситуация с платежным балансом в апреле несколько ухудшилась — замглавы НБУ — Finance.ua
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Ситуация с платежным балансом в апреле несколько ухудшилась — замглавы НБУ

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Ситуация с платежным балансом в апреле несколько ухудшилась — замглавы НБУСитуация с платежным балансом в апреле несколько ухудшилась — замглавы НБУ
Сокращение внешнего официального финансирования и рост импорта привели к тому, что ситуация в апреле с платежным балансом несколько ухудшилась по сравнению с мартом.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Ситуация в апреле с платежным балансом действительно несколько ухудшилась. Если в марте наше сальдо интервенций по продаже валюты на рынке составило $1,7 млрд, то уже в апреле этот показатель увеличился до $2,2 млрд», — сказал он.
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Николайчук уточнил, что если в марте валютные поступления в пользу правительства составляли $3,3 млрд, то в апреле они уже были менее $2 млрд, и в основном снижение произошло за счет сокращения внешнего официального финансирования.
«Соответственно если в марте международные резервы выросли на $600 млн, то уже в апреле они снизились на $1,2 млрд», — констатировал замглавы НБУ.
Говоря о факторах, влияющих на торговый баланс, он отметил рост расходов на горючее, оборонные нужды, а также сохранение значительных объемов расчетов с платежными системами, в первую очередь из-за активного использования гривневых карт за рубежом беженцами из Украины.
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«Я не думаю, что мы увидим резкое ухудшение ситуации. То, что видим сейчас, интервенции в мае соответствуют тенденциям апреля. В общем, по моему мнению, мы сейчас находимся в определенном локальном равновесии», — отметил Николайчук.
По его словам, многое будет зависеть от того, как будут проходить военные действия, насколько быстро Украина сможет наладить альтернативные пути экспорта и насколько успешным будет разблокирование украинских портов.
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«Важной также будет международная поддержка. В этом вопросе в течение нескольких последних недель мы видели достаточно существенный прогресс, речь идет, в частности, и о финансировании, которое нам обещают и Всемирный банк, и ЕС, и США», — добавил замглавы Нацбанка. Он напомнил, что утвержденный Конгрессом США новый $40 млрд пакет помощи Украине должен значительно посодействовать в улучшении состояния платежного баланса Украины.
«Мы активно работаем над тем, чтобы расходы, которые мы осуществляем на валютном рынке для удержания стабильности обменного курса (а мы ожидаем, что они будут меньше во второй половине года), полностью покрывались поступлением официального финансирования», — заявил также Николайчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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