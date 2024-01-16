Ситуация не критична, но времени мало: сколько денег нужно Украине на покрытие дефицита — Finance.ua

Ситуация не критична, но времени мало: сколько денег нужно Украине на покрытие дефицита Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Ситуация не критична, но времени мало: сколько денег нужно Украине на покрытие дефицита

Пока что США и ЕС не приняли предоставление финансирования Украине, которое необходимо для покрытия дефицита госбюджета, выплат в госсекторе и зарплат военных. Если деньги не поступят в срок, существует риск девальвации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV

Какова ситуация сейчас

Президент США Джо Байден призывает республиканцев в Конгрессе одобрить выделение для Украины 60 миллиардов долларов. Напомним, что в конце 2023 года уже были попытки принять этот дополнительный пакет помощи, но безрезультатно.

В ЕС тоже пришлось перенести решение о выделении Украине дополнительного финансирования на февраль 2024 года. Так произошло из-за вето, которое наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что имеющихся средств Украине хватит на январь-февраль. Такое же мнение высказала и глава МВФ Кристалина Георгиева, которая считает, что задержки с международной помощью угрожают экономике страны и могут повлечь за собой эмиссию гривны.

«Максимально будем приближать ресурсы, которые можем приблизить к январю-февралю. Это авансовая выплата дивидендов, увеличение объема заимствований и другие меры. Ситуация не является критической, просто есть понимание, что нам нужно будет максимально полагаться на внутренний ресурс», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он предполагает, что в первые месяцы 2024 года Украина не получит финансирования.

Сколько денег нужно Украине

В этом вопросе мнения экспертов несколько разделились. Например, Директор аналитического департамента и главный экономист Dragon Capital Елена Билан полагает, что в 2024 году Украине нужно около 40 миллиардов долларов макрофинансовой помощи и еще 4 миллиарда долларов нетто привлечений средств на внутреннем рынке.

А вот руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает, что стране хватит и 30 миллиардов долларов для финансирования своих нужд.

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Также он добавил, что на покрытие дефицита нам нужно 44 миллиарда долларов. Из них внутренними займами Министерство финансов планирует обеспечить 11 миллиардов долларов.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что Украине нужно 28 — 30 миллиардов долларов на покрытие дефицита внешних счетов. Однако на дефицит госбюджета этой суммы не хватит. Эту помощь можно получить в виде грантов и кредитов.

«Мы считаем, что привлечения такого объема реалистичны, даже если реализуются риски финансирования от США. Эта помощь может включать кредиты от ЕС (которые, вероятно, не будут значительно меньше нынешних), МВФ и Всемирного банка, кредиты от других правительств и, вероятно, процентные доходы от российских активов… Такие смягчения могут даже касаться репатриации дивидендов и процентов по иностранному капиталу, но в пределах жестких рамок», — добавил Ваврищук.

Где возьмут деньги

Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев считает, что до 41 миллиарда долларов поступит Украине из внешних источников.

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«При базовом сценарии тройкой ключевых доноров помощи будут оставаться ЕС, США и МВФ с совокупным обеспечением более 75% всех внешних поступлений», — говорит Болдырев.

Относительно внутреннего рынка он прогнозирует, что основной объем заимствований, 356 миллиардов гривен, будет выделен на выполнение долговых обязательств, рефинансирование погашений ОВГЗ и финансирование других государственных потребностей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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