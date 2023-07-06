Ситуация на валютном рынке Украины: спрос на доллары существенно вырос — Finance.ua

Ситуация на валютном рынке Украины: спрос на доллары существенно вырос Сегодня 14:04 — Валюта

Ситуация на валютном рынке Украины: спрос на доллары существенно вырос

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе существенно вырос спрос на валюту. НБУ увеличил интервенции для сохранения баланса.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

«Существенное сокращение предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке со стороны клиентов банков на фоне относительно устойчивого спроса на нее обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 520 млн долларов США на прошлой неделе (по сравнению с 428 млн долларов США неделей ранее)», — пишет Данилишин.

В то же время счет текущих операций в мае был близок к сбалансированному (-21 млн долларов США), что позволило сохранить отрицательное сальдо с начала года на уровне 1,4 млрд долларов США.

Это стало возможным благодаря:

сохранению дефицита торговли товарами и услугами на уровне 2,5 млрд долларов США в мае (-14,2 млрд долларов США с начала года);

устойчивым поступлениям с оплаты труда (+1,0 млрд долларов США в мае, +4,9 млрд долларов США с начала года);

трансфертов (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за рубежа (+2,1 млрд долларов США в мае, +10,7 млрд долларов США с начала года);

импорт услуг по статье «Путешествия», отражающей расходы украинцев за границей, в мае оставался на уровне предыдущего месяца (около 1,4 млрд долларов США).

Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину остаются незначительными (140 млн долларов США в мае, 1,8 млрд долларов США с начала года) и обеспечиваются в значительной степени реинвестированными доходами иностранных инвесторов (85 млн долларов США в мае, 1,3 млрд долларов США с начала года).

Объем портфельных инвестиций продолжал сокращаться (-55 млн долларов США в мае, -278 млн долларов США с начала года), что отражает уменьшение склонности международных инвесторов к экспозиции в долговые ценные бумаги украинских эмитентов (государственного, банковского и другого секторов).

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Объем наличной иностранной валюты вне банков продолжает расти на уровне около 1 млрд долларов США в месяц (5,2 млрд долларов США за январь-май 2023 г.).

Весомую поддержку международным резервам Украины обеспечит поступление в общий фонд государственного бюджета Украины второго транша от Международного валютного фонда в размере 890 млн долларов США.

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