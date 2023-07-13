Ситуация на валютном рынке: растут спрос и предложение долларов — Finance.ua

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Ситуация на валютном рынке: растут спрос и предложение долларов

Валюта
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Ситуация на валютном рынке: растут спрос и предложение долларов
Ситуация на валютном рынке: растут спрос и предложение долларов
На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе росли как спрос, так и предложение долларов. НБУ снизил интервенции для поддержания баланса.
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
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«Умеренный рост как спроса, так и предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке со стороны клиентов банков обусловил сокращение объема чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 472 млн долларов США на прошлой неделе (по сравнению с 520 млн долларов США неделей ранее). В первом полугодии 2023 года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила 12,3 млрд долларов США, что соответствует около 2 млрд долларов США в месяц», — сообщил Данилишин.
При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке.
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По состоянию на 1 июля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка выросли до 39 млрд дол. США (+4,5% в месяц), что обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.
Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.
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В частности, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило:
  • 4,3 млрд дол. США, из которых 1,6 млрд дол. США — макрофинансовая помощь от ЕС, 1,2 млрд дол. США — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 0,9 млрд дол. США — второй транш по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом;
  • 0,5 млрд дол. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 704,7 млн дол. США.
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При этом Национальный банк (в соответствии с балансовыми данными) в июне 2023 года сократил чистую продажу валюты до 1,8 млрд долларов США (по сравнению с 1,9 млрд долларов США в мае).

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По материалам:
Finance.ua
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