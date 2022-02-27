Система электронных платежей работает без перебоев, — глава НБУ — Finance.ua

Система электронных платежей работает без перебоев, — глава НБУ

Сегодня 13:58

Национальный банк Украины прилагает все усилия для того, чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме, без каких-либо перебоев. НБУ оказал существенную поддержку банкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook

Шевченко обратился и призвал «операторов торговых сетей и заправочных станций — от малых до крупных — не допускать никаких отказов в приеме безналичной оплаты».

По его словам, банковская система продолжает обеспечивать все необходимые инфраструктурные и технологические решения для использования POS-терминалов для проведения оплат.

«Не принимать платежные карты сейчас — это по меньшей мере непатриотичный шаг, которому нет никакого оправдания. Особенно сегодня, когда Украина демонстрирует миру беспрецедентный пример героизма, мужества и единства перед лицом зла», — сказал он.

По его словам, НБУ настроен и действует решительно для сохранения финансовой стабильности Украины и максимальной поддержки деятельности Вооруженных сил.

«Сразу после нападения России мы начали оперативно принимать решения, которые соответствуют условиям войны, в частности для обеспечения населения средствами, проведения безналичных расчетов, функционирования валютного рынка, рефинансирования банков, депозитария и т.д. Уже выделено 51,5 млрд грн на рефинансирование банков. Это весомая поддержка ликвидности банков для возможности надлежащего выполнения ими своих обязательств перед клиентами», — сообщил Шевченко.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление относительно ограничений по снятию наличных в сумме 100 000 гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью