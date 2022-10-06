Символ несокрушимости: из последней довоенной партии Азовстали сделали браслеты в поддержку ВСУ — Finance.ua

Символ несокрушимости: из последней довоенной партии Азовстали сделали браслеты в поддержку ВСУ Сегодня 14:35

В Киеве презентовали «Символ несокрушимости. Азовсталь», совместную инициативу фандрейзинговой платформы UNITED24 и Группы «Метинвест» по использованию последней довоенной партии Азовстали для сбора средств в поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы — благотворительный тираж браслетов, изготовленных из легендарной стали.

Купить браслет можно за 1500 грн на сайте UNITED24 и в магазинах SOVA, а забрать в отделениях или почтоматах «Новой почты». Вся прибыль с продаж будет направлена на закупку дронов, чтобы усилить украинских защитников на фронте.

Каждый браслет создан из 5 граммов стали, произведенной на прокатном стане 3600 комбината «Азовсталь». Именно из такой стали в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, в 2012 — новый саркофаг на ЧАЭС. В 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал стан 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.

Презентация проекта состоялась у самого большого флага Украины, рядом с которым разместили 17-метровую надпись «Верю в ВСУ». Буквы, также сделанные из Азовстали, будут здесь стоять до 1 ноября.

«Слово „Азовсталь“ из собственного названия завода превратилось в название нарицательное — символ мужества и силы духа всего украинского народа, — говорит Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины. — Мы посвящаем этот проект самым несгибаемым людям мира — ВСУ, а также каждому украинцу, защищающему свою землю. Благодаря вашим пожертвованиям через UNITED24 „Армия дронов“ уже закупила для фронта почти тысячу БПЛА. „Символ несокрушимости“ поможет усилить наших защитников новыми важными беспилотниками».

«Сегодня наша сталь стала символом украинской несокрушимости. Группа „Метинвест“ с первых дней войны помогает ВСУ: передает сталь для строительства оборонительных сооружений, производит бронежилеты и мобильные укрытия, закупает автомобили, тепловизоры и дроны, — отмечает Юрий Рыженков, генеральный директор Группы „Метинвест“. — Последняя довоенная партия Азовстали будет помогать защитникам Украины. Верю, что однажды мы вернемся в Мариуполь и отстроим легендарный комбинат».

Дизайн браслетов с выгравированным гербом Украины разработал ювелирный дом SOVA. Во время реализации замысла руководствовались ограниченным количеством самой стали, которую невозможно восполнить, и большим тиражом, ведь такой браслет захотят иметь тысячи людей.

Первая партия браслетов насчитывает 10000 штук. Стоимость браслета — 1500 грн. Доставляет его по всей территории Украины за свой счет партнер проекта «Новая почта». Браслет можно заказать в любое отделение ЧП или почтомат и купить в фирменных магазинах SOVA.

«Каждый из десяти тысяч браслетов „Азовсталь“ проходит несколько этапов производства, которые выполняются ювелирами SOVA собственноручно — от шлифовки, гравировки до завязывания паракорда, — рассказывает Людмила Сова, генеральный директор ювелирного дома SOVA. — У нас было ограниченное количество материала, и стремились как можно рациональнее использовать каждый грамм стали. К тому же паракорд был выбран неслучайно, ведь именно таким шнурком пользуются наши военные. Он выдерживает до 250 кг и еще больше акцентирует внимание на идее силы в браслете».

«Азовсталь. Символ несокрушимости»... россияне разрушили, но не уничтожили легендарный завод. Последняя партия его металла будет и дальше бороться с врагом, превратившись в беспилотники «Армии дронов», — говорит Вячеслав Климов, соучредитель «Новой почты». — «Новая почта», безусловно, присоединяется к проекту: за свой счет мы доставим браслет куда угодно — от Шаяна до Изюма, от Чернигова до Очакова, а впоследствии и в любую точку мира. Вместе держим крепкий тыл и работаем на победу".

Увидеть буквы из Азовстали с 6 октября по 1 ноября:

Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».

Купить браслет: azovstal.u24.gov.ua

Справка Finance.ua:

UNITED24 — инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований в поддержку Украины. За пять месяцев работы UNITED24 собрано около 200 миллионов долларов от граждан из 110 стран. Среди послов UNITED24 — выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко и Элина Свитолина, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Гэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд.

Об «Армии дронов»

Проект «Армия дронов» — комплексная программа фандрейзинговой платформы UNITED24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

«Азовсталь» — металлургический комбинат в украинском Мариуполе. Его история насчитывает около 90 лет. Весной 2022 года «Азовсталь» стал последней крепостью Мариуполя.

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