Siemens открыл один из крупнейших в Германии заводов по выпуску «зеленого» водорода — Finance.ua
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Siemens открыл один из крупнейших в Германии заводов по выпуску «зеленого» водорода

Фондовый рынок
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Немецкий концерн Siemens AG сдал в эксплуатацию один из крупнейших в стране заводов по производству «зеленого» водорода, говорится в сообщении компании.
Завод, способный производить до 1350 тонн водорода в год, открыт в Баварском городе Вунзидель. Siemens передал завод оператору WUN H2, в котором подразделению концерна Siemens Financial Services принадлежит 45%-ная доля. Производитель промышленных газов Riessner Gase также владеет 45% оператора, а коммунальному предприятию Stadtwerke Wunsiedel принадлежат остальные 10%.
Водород на заводе будет выпускаться на электролитической установке мощностью 8,75 мегаватт. В сообщении Siemens отмечается, что уже продолжаются переговоры о возможном увеличении мощности установки вдвое — до 17,5 мегаватт.
Установка будет работать на электричестве, получаемом из возобновляемых источников в энергокомплексе Wunsiedel Energy Park.
Акции Siemens слабо меняются в цене во время торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала более чем на треть до 80,35 млрд евро.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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