Siemens открыл один из крупнейших в Германии заводов по выпуску «зеленого» водорода — Finance.ua

Siemens открыл один из крупнейших в Германии заводов по выпуску «зеленого» водорода 20.09.2022, 02:28 — Фондовый рынок

Немецкий концерн Siemens AG сдал в эксплуатацию один из крупнейших в стране заводов по производству «зеленого» водорода, говорится в сообщении компании.

Завод, способный производить до 1350 тонн водорода в год, открыт в Баварском городе Вунзидель. Siemens передал завод оператору WUN H2, в котором подразделению концерна Siemens Financial Services принадлежит 45%-ная доля. Производитель промышленных газов Riessner Gase также владеет 45% оператора, а коммунальному предприятию Stadtwerke Wunsiedel принадлежат остальные 10%.

Водород на заводе будет выпускаться на электролитической установке мощностью 8,75 мегаватт. В сообщении Siemens отмечается, что уже продолжаются переговоры о возможном увеличении мощности установки вдвое — до 17,5 мегаватт.

Установка будет работать на электричестве, получаемом из возобновляемых источников в энергокомплексе Wunsiedel Energy Park.

Акции Siemens слабо меняются в цене во время торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала более чем на треть до 80,35 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.