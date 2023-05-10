Siemens окончательно уходит с рынка рф: ракетные предприятия переходят на «импортозамещение» — Finance.ua

Siemens окончательно уходит с рынка рф: ракетные предприятия переходят на «импортозамещение» Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Siemens окончательно уходит с рынка рф: ракетные предприятия переходят на «импортозамещение»

Немецкая компания Siemens продолжает выводить свои технологии из рф и разрушать разные сферы российской экономики. На этот раз без новейших европейских технологий осталось предприятие ракетно-космической отрасли, входящий в «роскосмос» Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева .

Об этом сообщает Tadviser.

Предприятие лишилось технологии Siemens для инженерного анализа. Даже само руководство российского центра признается, что отсутствие программного обеспечения резко ударило по работе.

Без технологий Siemens предприятие потеряло возможность полноценного производства ракет-носителей «Протон» и «Ангара».

Центр имел целый спектр импортного программного обеспечения, включая системы немецкой компании. Без его функционирования работа предприятия невозможна, хоть там уже и заявляют о якобы «импортозамещении» технологиями российского производства. Ведь из-за мировых санкций у россии нет доступа к современным, в том числе и европейским, продуктам.

Это не первые технологии, которые Siemens выводит с российского рынка. Ракетно-космическая отрасль стала еще одной, потерявшей возможность нормально функционировать благодаря политике немецкой компании.

«Есть вещи, которые сейчас достаточно сложно импортозаместить», — говорит руководство российского космического научно-производственного центра.

Напомним, после начала полномасштабной войны россии против Украины в заявлении Siemens от 12 мая 2022 года отметили, что компания приостановила весь новый бизнес в россии и международные поставки в страну, а также в беларусь.

«Мы присоединяемся к международному сообществу и нацелены на поддержку нашего народа и оказание гуманитарной помощи. Siemens покинет российский рынок в результате событий в Украине. Компания приступила к процедуре прекращения своей производственной и всей производственной деятельности. Siemens была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в россию на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3000 своих сотрудников в стране», — отметили в компании.

Тогда же компания сообщила о выходе из «Уральских локомотивов» (СП с «Синарой»). Кроме того, подразделение «Сименс мобильность» тоже прекратило свою деятельность.

Siemens, в частности, отказалась и от обязательств по техническому обслуживанию поездов Desiro в россии и высокоскоростных Velarо. Они курсируют в россии под названием «Сапсан» и соединяют, в частности, Москву и Санкт-Петербург.

Компания спрогнозировала потерю около 400 млн евро выручки из-за выхода из россии.

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