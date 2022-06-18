Швейцарский миллиардер Бертарелли покупает лондонский особняк за $113 млн — Finance.ua
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Швейцарский миллиардер Бертарелли покупает лондонский особняк за $113 млн

Сегодня 18:00Недвижимость
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Швейцарский миллиардер Эрнесто Бертарелли покупает дом в Белгравии, элитном районе Лондона, за 92 млн фунтов стерлингов ($113 млн), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Особняк был построен в 19 веке. В нем насчитывается более 80 комнат, домашний кинотеатр, спортзал и 20-метровый бассейн, сообщили источники.
Бертарелли, семья которого имеет состояние в $18,4 млрд, является инвестором фонда Crosstree Real Estate Partners. Фонду принадлежит ряд других объектов недвижимости в британской столице, включая гостиницу The Standard Hotel напротив вокзала Сент-Панкрас.
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По материалам: Інтерфакс-Україна
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