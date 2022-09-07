Швейцарский банк SEBA Bank запустил услугу стейкинга Ethereum — Finance.ua
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Швейцарский банк SEBA Bank запустил услугу стейкинга Ethereum

Финтех и Карты
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Швейцарский банк SEBA Bank запустил услугу стейкинга Ethereum
Швейцарский банк SEBA Bank запустил услугу стейкинга Ethereum
Швейцарская криптоплатформа SEBA Bank запустила услуги стейкинга криптовалюты Ethereum (ETH) накануне обновления сети под названием The Merge (слияние).
Сообщается, что новая опция станет доступна только крупным клиентам компании. Стейкинг позволит инвесторам институционального уровня получать ежемесячное вознаграждение за хранение собственных активов в Ethereum (ETH).
Напомним, что после процедуры слияния в сети Ethereum будут устанавливаться переменные периоды блокировки монет. Пользователи не смогут вывести замораживание в смарт-контракте ETH с Beacon Chain Ethereum до тех пор, пока не произойдет дальнейшее обновление сети Shanghai, которое запланировано на второй квартал 2023 года. Клиенты, которые внесут более 32 ETH (около $48,5 тыс), используя сервис SEBA Bank, активируют валидатор от имени, управляемый банком.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

Руководитель отдела технологий и клиентских решений Матиас Шутц заверил, что запуск возможности стейкинга ETH позволит институциональным инвесторам сыграть важнейшую роль в обеспечении будущего развития сети Ethereum.
Напомним, что в SEBA Bank с октября 2021 года доступна услуга стейкинга для криптовалют Cardano, Polkadot и Tezoz.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
cryptomisto
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