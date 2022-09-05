Швейцарский банк Credit Suisse планирует уволить около 5000 работников — Reuters Сегодня 07:02 — Фондовый рынок

Швейцарский банк Credit Suisse планирует уволить около 5000 работников — Reuters

Банк Credit Suisse рассматривает возможность сокращения около 5000 рабочих мест в рамках кампании по уменьшению расходов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Масштабы потенциального сокращения рабочих мест свидетельствуют о трудностях, стоящих перед Credit Suisse и новым исполнительным директором Ульрихом Кернером, который стремится вернуть банку стабильность после ряда скандалов, говорится в материале.

В банке отказались от комментариев, повторив, что предоставят обновленную информацию об обзоре своей стратегии с отчетностью за третий квартал.

Цюрихский банк опроверг слухи, что его могут купить.

По словам источника, дискуссии о сокращении рабочих мест продолжаются, и количество сокращений еще может измениться.

Швейцарская газета Blick ранее сообщала, что будет сокращено более 3000 рабочих мест.

Credit Suisse уже заявил, что сократит расходы до 15,5 млрд швейцарских франков ($15,8 млрд) в среднесрочной перспективе по сравнению с 16,8 млрд франков в годовом исчислении этого года.

Кернер, назначенный генеральным директором чуть более месяца назад, получил задачу сократить инвестиционно-банковские услуги и сократить расходы на сумму более $1 млрд, чтобы помочь банку оправиться от ряда неудач.

59-летний Кернер, эксперт по реструктуризации, сменил в должности генерального директора Томаса Готтштейна в августе после двух лет, отмеченных огромными убытками, приговором суда в Швейцарии и падением акций на 40%.

В период с апреля по июнь банк зафиксировал убыток в размере 1,59 млрд швейцарских франков из-за роста судебных издержек.

В июне Credit Suisse был признан виновным в неспособности предотвратить отмывание денег болгарской бандой, занимающейся торговлей кокаином, во время первого уголовного процесса в Швейцарии в отношении одного из ее крупных банков. Он будет обжаловать приговор.

Впрочем Credit Suisse ожидает улучшения своего положения, источник сообщил Reuters, что банк по-прежнему делает большие ставки на Китай и планирует запустить там бизнес в следующем году. В частности, банк намерен начать предлагать услуги по управлению капиталом, получив полное право собственности на местное предприятие по ценным бумагам.

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