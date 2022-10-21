Швейцария заморозила российских активов на $6,5 миллиарда — Finance.ua

Швейцария заморозила российских активов на $6,5 миллиарда Сегодня 13:33 — Фондовый рынок

Президенты Швейцарии и Украины вчера в Киеве обсудили вопрос возмещения ущерба, причиненного Украине российским террором.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении

«Очень предметно обсудили сегодня с господином Президентом вопросы восстановления Украины и возможности Швейцарии инвестировать в развитие нашей экономики и инфраструктуры. Обсудили также и вопрос возмещения ущерба, причиненного Украине российским террором. Благодарен, что уже заморожены российские активы на $6,5 млрд. Эту работу надо продолжать. И это то, в чем Швейцария тоже не должна оставаться морально нейтральной», сказал глава государства.

По словам Зеленского, для всего мира показательно, что Швейцария не остается морально нейтральной, когда против Украины и всей Европы ведется такая террористическая война. Швейцария поддержала санкционные пакеты ЕС и оказывает Украине помощь гуманитарного характера.

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Отдельно и предметно обсудили возможности Швейцарии помочь с диджитализацией в Украине и восстановлением телекоммуникационных систем на освобожденных территориях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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