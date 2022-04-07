Швейцария заблокировала около 8 миллиардов долларов российских активов — Finance.ua

Швейцария заблокировала около 8 миллиардов долларов российских активов

Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Швейцария на сегодняшний день заблокировала 7,5 миллиардов швейцарских франков (8 миллиардов долларов) российских активов после того, как впервые ввела санкции против приближенных к кремлю лиц.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные представителя Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвина Боллингера.

Цифра выросла на 30% по отношению к сумме в 5,75 миллиарда франков, последний раз предоставленной министерством 24 марта.

Ранее президент Владимир Зеленский в обращении к Швейцарии призвал страну «быть как украинцы», в частности, когда речь идет о бизнесе типа Nestle, которая целенаправленно не желает выходить из рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.