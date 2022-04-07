Швейцария заблокировала около 8 миллиардов долларов российских активов — Finance.ua
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Швейцария заблокировала около 8 миллиардов долларов российских активов

Сегодня 17:33Казна и Политика
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Швейцария заблокировала около 8 миллиардов долларов российских активов
Швейцария на сегодняшний день заблокировала 7,5 миллиардов швейцарских франков (8 миллиардов долларов) российских активов после того, как впервые ввела санкции против приближенных к кремлю лиц.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные представителя Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвина Боллингера.
Цифра выросла на 30% по отношению к сумме в 5,75 миллиарда франков, последний раз предоставленной министерством 24 марта.
Ранее президент Владимир Зеленский в обращении к Швейцарии призвал страну «быть как украинцы», в частности, когда речь идет о бизнесе типа Nestle, которая целенаправленно не желает выходить из рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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