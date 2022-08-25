Швейцария выделила 100 млн гривен гуманитарной помощи пострадавшим хозяйствам по производству молока — Finance.ua

Швейцария выделила 100 млн гривен гуманитарной помощи пострадавшим хозяйствам по производству молока Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Швейцария выделила 2,5 млн швейцарских франков (около 100 млн гривен) гуманитарной помощи в поддержку хозяйств по производству молока Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, гуманитарный проект финансируется правительством Швейцарии.

Целью проекта является обеспечение продовольственной безопасности в целом и в частности через улучшение доступа для населения Украины к качественным и безопасным молочным продуктам, производимым в Украине. Реализация этого гуманитарного проекта позволит избежать сбоев в дальнейшей переработке молока с одной стороны и появления вспышек заболеваний среди потребителей с другой, запустив отрицательный цикл распространения заболеваний, что также будет оказывать негативное влияние на безопасность пищевых продуктов, поэтому неспособность фермеров соблюдать гигиенические стандарты во время доения может иметь долгосрочное влияние на возможность быстрого экономического восстановления отрасли и, как следствие, негативно повлиять на продовольственную безопасность, безопасность пищевых продуктов и здоровье потребителей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, при поддержке Швейцарии заинтересованные производители молока в пострадавших областях получат средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, пред- и последоильной обработки вымени, салфетки для гигиены вымени, перчатки, реактивы для обнаружения скрытых форм маститов, дезинфектанты для животноводческих помещений и т.п., что покроет в полной мере их квартальную потребность.

При этом ожидается, что до завершения проекта в ноябре 2022 г. эти хозяйства смогут значительно улучшить свое финансовое положение благодаря восстановлению цепочек поставки продукции.

По состоянию на 1 августа 232 молочных хозяйства подтвердили потребность в получении гуманитарной помощи, из них 95 — из Черниговской области, 78 — из Киевской области, 59 — из Сумской области.

Українські Новини По материалам:

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