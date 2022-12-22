Швейцария ввела новые санкции против россии — Finance.ua
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Швейцария ввела новые санкции против россии

Фондовый рынок
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Швейцария ввела новые санкции против россии
Швейцария ввела новые санкции против россии
Швейцария вслед за Европейским Союзом ввела новые санкции против россии, в списки санкций попали 141 физическое и 49 юридических лиц.
Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.
«Швейцария, внося 21 декабря изменения в списки санкций, тем самым присоединилась к мерам ЕС», — отмечается в пресс-релизе.
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Швейцария вносит изменения в санкционный режим в рамках мер, предпринятых ЕС в связи с поставкой иранских беспилотников россии и продолжающейся в Украине российской военной агрессией, уточняется в документе.
Согласно заявлению, ЕС 16 декабря также ввел запрет на экспорт в рф еще ряда категорий товаров и предоставление россии ряда услуг, и швейцарское правительство в свою очередь изучит эти меры.
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Напомним, на состоявшейся в Париже Международной конференции в поддержку Украины было объявлено о выделении почти миллиарда евро помощи, которые помогут украинцам пережить зиму на фоне разрушения россией инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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