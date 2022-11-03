Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана из-за помощи рф дронами — Finance.ua
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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана из-за помощи рф дронами

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Министерства экономики и энергетики и иностранных дел Швейцарии в среду приняли решение присоединиться к санкциям ЕС против Ирана из-за поставок им беспилотников в россию.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Санкции Европейского Союза были введены 20 октября и касались трех физических и одного юридического лица Ирана, причастных к разработке и поставке в россию беспилотников, которые используются в войне в Украине.
В то же время Швейцария решила не присоединяться к санкциям ЕС, введенным в связи с акциями протеста в Иране и нарушениями прав человека, но осудила действия иранских силовиков в подавлении протестов и нарушении прав человека.
Федеральный совет Швейцарии подчеркивает, что уже ввел против Ирана далекоидущие санкции, в том числе финансовые, туристические и товарные. Кроме того, Швейцария является одной из немногих стран, ведущих регулярный двусторонний диалог с Ираном по вопросам прав человека и правосудия.
Как известно, россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские «Шахед-136», а российские силы используют их под названием «Герань». Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников россии. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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