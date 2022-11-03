Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана из-за помощи рф дронами — Finance.ua

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана из-за помощи рф дронами Сегодня 13:37

Министерства экономики и энергетики и иностранных дел Швейцарии в среду приняли решение присоединиться к санкциям ЕС против Ирана из-за поставок им беспилотников в россию.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Санкции Европейского Союза были введены 20 октября и касались трех физических и одного юридического лица Ирана, причастных к разработке и поставке в россию беспилотников, которые используются в войне в Украине.

В то же время Швейцария решила не присоединяться к санкциям ЕС, введенным в связи с акциями протеста в Иране и нарушениями прав человека, но осудила действия иранских силовиков в подавлении протестов и нарушении прав человека.

Федеральный совет Швейцарии подчеркивает, что уже ввел против Ирана далекоидущие санкции, в том числе финансовые, туристические и товарные. Кроме того, Швейцария является одной из немногих стран, ведущих регулярный двусторонний диалог с Ираном по вопросам прав человека и правосудия.

Как известно, россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские «Шахед-136», а российские силы используют их под названием «Герань». Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников россии. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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